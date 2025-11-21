Presidente de Colombia, Gustavo Petro, insiste en un gobierno de transición para destrabar la crisis en Venezuela

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, reabrió el debate sobre la situación política en Venezuela al reiterar su propuesta de un “gobierno de transición compartido” como paso previo a unas elecciones libres. El mandatario considera que la crisis venezolana requiere acuerdos amplios y garantías reales para todos los actores.

Petro afirmó que las elecciones venezolanas recientes no fueron libres. Lo atribuyó al bloqueo económico, a las sanciones internacionales y a la exclusión de candidaturas opositoras, como la de María Corina Machado. En un mensaje difundido en X, el presidente insistió en que ningún proceso electoral puede calificarse como libre mientras el país permanezca bajo restricciones externas.

En abril de 2023, Bogotá acogió un encuentro con delegados de Estados Unidos, Europa y actores venezolanos. Petro recordó que aquel espacio buscó destrabar la crisis y avanzar hacia comicios democráticos. Sin embargo, lamentó que no se alcanzara el retiro de sanciones ni un acuerdo político que permitiera una competencia equitativa.

Petro ya había hecho propuesta

El mandatario Gustavo Petro señaló que la estrategia aplicada durante el proceso electoral venezolano fue “equivocada”. Recordó que propuso a Washington y al gobierno de Nicolás Maduro un modelo inspirado en el Frente Nacional colombiano. Sugirió un gobierno compartido que permitiera una transición ordenada y la reconstrucción de confianza entre las partes.

El Frente Nacional funcionó durante dos décadas, desde 1958. Liberales y conservadores se alternaron el poder tras la caída de Gustavo Rojas Pinilla. Petro señaló que ese esquema permitió estabilizar el país y abrir un periodo de reformas institucionales.

Para el presidente colombiano, un modelo similar en Venezuela podría reunir a gobierno y oposición en un solo gabinete. La transición, aseguró, crearía un ambiente adecuado para que la ciudadanía vote sin presiones indebidas. Algunos sectores opositores apoyaron la idea, aunque generó rechazo dentro del oficialismo venezolano.

Llamado al diálogo

Petro también alertó sobre el deterioro regional. Dijo que la falta de acuerdos y “la amenaza armada extranjera” pueden empujar al país hacia un escenario violento. Según su reflexión, Venezuela correría el riesgo de replicar situaciones de desorden como las de Libia u Oriente Próximo. Aseguró además que el conflicto favorece el crecimiento de grupos armados.

En la frontera, explicó, operan miles de hombres armados que buscan controlar territorios y economías ilegales. Ese escenario, agregó, podría expandirse si la crisis venezolana se profundiza. Petro dejó claro que se opone a cualquier salida basada en la imposición y la eliminación del adversario. Considera que las políticas de exclusión solo prolongan el conflicto y bloquean las oportunidades de diálogo.

Por ello insiste en un gobierno de transición compartido que convoque una “voluntad popular amplia”, capaz de abrir rutas hacia una democracia plena. El mandatario colombiano cerró su mensaje con un llamado a evitar una escalada violenta. Afirmó que la región necesita acuerdos que garanticen paz, participación y elecciones libres sin presiones ni bloqueos.