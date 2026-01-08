COMUNIDAD POR USD 1
VIVO

Operativo militar detecta campamento de minería ilegal en Camilo Ponce Enríquez

Hace 6 meses
Mundo
Estados Unidos

Presidente de EE.UU. considera viajar a Venezuela en el futuro

Las declaraciones se dieron durante una entrevista con The New York Times el miércoles 7 de enero por la noche en la Oficina Oval.
Escuchar noticia

•‎

3'

•‎

Escuchar noticia
3 minutos de lectura
Donald Trump, presidente de Estados Unidos.
Donald Trump, presidente de Estados Unidos.

El Diario

Redacción ED.

El Diario

Redacción ED.

sebastianpencas@gmail.com

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump declaró que Estados Unidos podría mantener la supervisión directa sobre Venezuela durante un período más largo de lo inicialmente previsto, mientras se reconstruye el sector petrolero del país sudamericano.

Las declaraciones se dieron durante una entrevista con The New York Times el miércoles 7 de enero por la noche en la Oficina Oval. Trump también sugirió que en el futuro podría viajar a la nación una vez que sea seguro, en medio de la reciente intervención que llevó a la captura del exlíder Nicolás Maduro.

El mandatario indicó que el gobierno interino venezolano, formado por antiguos aliados de Maduro y liderado por Delcy Rodríguez, está proporcionando a EE.UU. todo lo necesario para avanzar en los planes.

Esto incluye el control de las ventas de petróleo, anunciado horas antes por funcionarios de la administración. El plan busca estabilizar la economía venezolana a través de un enfoque en tres fases, presentado por el secretario de Estado Marco Rubio al Congreso.

Planes de reconstrucción petrolera

Trump enfatizó que la reconstrucción se hará de manera rentable, utilizando el petróleo venezolano para beneficiar tanto a EE.UU. como a Venezuela. “Vamos a usar petróleo, y vamos a tomar petróleo. Estamos bajando los precios del petróleo, y vamos a dar dinero a Venezuela, que lo necesita desesperadamente”, expresó el presidente.

Agregó que no hay un plazo fijo, pero estimó que sería “mucho más tiempo” que meses o un año.

Además, el anuncio incluye la obtención de entre 30 y 50 millones de barriles de crudo venezolano de alta calidad por parte de EE.UU., con el objetivo de reducir los precios globales del petróleo a alrededor de 50 dólares por barril. Esto forma parte de la estrategia para asumir el control de la empresa estatal PDVSA de manera indefinida.

Intervención de Estados Unidos en Venezuela

La operación militar que resultó en la detención de Maduro y su esposa, Cilia Flores, en Caracas, fue destacada por Trump como un éxito. El presidente mencionó que supervisó el entrenamiento de las fuerzas involucradas, incluyendo la construcción de una réplica del complejo presidencial en una base en Kentucky.

Esta acción se produce en un contexto de años de crisis en Venezuela, marcada por sanciones impuestas por la administración Trump anterior, que buscaban presionar al régimen de Maduro por violaciones a los derechos humanos y corrupción.

Sin embargo, la presencia de una armada estadounidense en la costa venezolana mantiene la opción de acciones adicionales si es necesario. Trump respondió “solo el tiempo lo dirá” al ser consultado sobre la duración exacta de la supervisión.

SÚMATE AL NEWSLETTER

Recibe todos los días el ranking de las noticias más importantes.

ÚLTIMAS NOTICIAS

No hay riesgo de apagones en Ecuador, asegura el Gobierno y el Cenace

Presidente de EE.UU. considera viajar a Venezuela en el futuro

Juicio político contra Mario Godoy avanza en la Asamblea Nacional con respaldo del oficialismo

Temblor de magnitud 5,6 en la región Amazonas de Perú se sintió en ciudades ecuatorianas

51 allanamientos en Guayaquil y Durán dejan 36 aprehensiones por delitos organizados

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY
UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

ÚLTIMAS NOTICIAS

No hay riesgo de apagones en Ecuador, asegura el Gobierno y el Cenace

Presidente de EE.UU. considera viajar a Venezuela en el futuro

Juicio político contra Mario Godoy avanza en la Asamblea Nacional con respaldo del oficialismo

Temblor de magnitud 5,6 en la región Amazonas de Perú se sintió en ciudades ecuatorianas

51 allanamientos en Guayaquil y Durán dejan 36 aprehensiones por delitos organizados

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY

Noticias en la web

SÚMATE AL NEWSLETTER

Recibe todos los días el ranking de las noticias más importantes.

ÚLTIMAS NOTICIAS

No hay riesgo de apagones en Ecuador, asegura el Gobierno y el Cenace

Juicio político contra Mario Godoy avanza en la Asamblea Nacional con respaldo del oficialismo

Temblor de magnitud 5,6 en la región Amazonas de Perú se sintió en ciudades ecuatorianas

51 allanamientos en Guayaquil y Durán dejan 36 aprehensiones por delitos organizados

Vicente Fernández revive con álbum póstumo ‘Tributo al rey, con banda’ y artistas de élite

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY
UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

> Historia

> Código de Ética

> Políticas de Privacidad

> Términos y condiciones

> Derecho a Réplica

> Contáctenos

Teléfono: +593 52 933 777

redacc@lamarea.ec

> Contactos de Publicidad

> Mediakit

SOLICITAR RECTIFICACIÓN

Miembros de: AEDEP | SIP | CCREA | AER

© Derechos reservados 2025 El Diario. Queda prohibida la reproducción total o parcial, por cualquier medio,

de todos los contenidos sin autorización expresa de EL DIARIO EDIASA S.A.

© Derechos reservados 2025 El Diario. Queda prohibida la reproducción total o parcial, por cualquier medio, de todos los contenidos sin autorización expresa de EL DIARIO EDIASA S.A.

ANUNCIA AQUÍ
COMUNIDAD

1$us/mes

No te pierdas nada OFERTA RELÁMPAGO