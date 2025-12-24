COMUNIDAD POR USD 1
Operativo militar detecta campamento de minería ilegal en Camilo Ponce Enríquez

Hace 6 meses
Deportes
Fútbol

Presidente de LDU admite salida inminente de Bryan Ramírez por interés extranjero

El presidente de Liga de Quito, Isaac Álvarez, reconoció que el club no podrá retener a Bryan Ramírez para la temporada 2026 debido a ofertas del exterior.
Presidente de LDU admite salida inminente de Bryan Ramírez por interés extranjero.
Presidente de LDU admite salida inminente de Bryan Ramírez por interés extranjero.

Isaac Álvarez, presidente de Liga de Quito, declaró este 23 de diciembre de 2025 que la institución no podrá mantener en su plantel al futbolista Bryan Ramírez para la temporada 2026, debido al interés sostenido de clubes extranjeros y al escenario del mercado, similar a casos anteriores de salidas importantes.

Álvarez explicó que el club realizó un esfuerzo significativo para retener al jugador durante 2025, priorizando lo deportivo pese a propuestas formales de equipos brasileños.

La decisión permitió a Ramírez participar en la Copa Libertadores, donde LDU alcanzó las semifinales.

Esfuerzo para la continuidad en 2025

El directivo recordó: “Es un esfuerzo importante que tuvimos que hacer para retenerlo con propuestas reales de clubes brasileños. Ellos enviaron sus ofertas y decidimos en su momento que se quede por la Copa Libertadores”.

Liga de Quito optó por mantener al jugador para afrontar el torneo continental, en el que el equipo albo avanzó hasta semifinales. Álvarez destacó el compromiso mostrado por Ramírez durante su permanencia en el club.

Agradecimiento y comparación con otros casos

El presidente expresó: “Estamos agradecidos y lo valoramos. Ahora estamos en una situación parecida”.

Comparó el caso de Ramírez con salidas recientes y pasadas: “El caso de Bryan se hace igual que Carlos Gruezo (se va a México) y en el pasado lo de Ezequiel Piovi o Jhojan Julio, que no podemos retenerlos, ya es imposible”.

Gruezo fue oficializado recientemente en Santos Laguna de México.

Contexto de las salidas en Liga de Quito

Liga Deportiva Universitaria ha enfrentado en años recientes la partida de figuras clave hacia mercados extranjeros, impulsadas por ofertas económicas superiores.Casos como Ezequiel Piovi y Jhojan Julio ilustran la dificultad para retener talentos ante propuestas internacionales.

La institución, subcampeona de la LigaPro 2025 y semifinalista de Libertadores, inicia la planificación para 2026 asumiendo la baja de Ramírez.

El club clasificó directamente a fase de grupos de la Copa Libertadores 2026, donde deberá compensar estas ausencias con nuevos refuerzos.Con estas declaraciones, LDU se prepara para una reestructuración del plantel, manteniendo el enfoque en competiciones nacionales e internacionales.

