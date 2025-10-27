COMUNIDAD POR USD 1
Operativo militar detecta campamento de minería ilegal en Camilo Ponce Enríquez

Hace 4 meses
Ecuador
Gobierno

Presidente Noboa agradece a Fuerza Aérea por defensa de la democracia en Ecuador

En su discurso, Noboa destacó la valentía de las Fuerzas Armadas frente a los bloqueos y actos de violencia registrados durante el paro.
•‎

3 minutos de lectura
Noboa exalta labor de la Fuerza Aérea en el 105.º aniversario de la Aviación Nacional.(Fuerza Aérea Ecuatoriana en X)
Kathya Mero

Redacción ED.

El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, participó este lunes 27 de octubre, en la ceremonia por el 105.º aniversario de la Aviación Nacional, realizada en la Escuela Superior Militar de Aviación ‘Cosme Rennella Barbatto’ en Quito. Durante el evento, Noboa agradeció a la Fuerza Aérea Ecuatoriana (FAE) por su rol en la defensa de la democracia, especialmente durante el reciente paro nacional impulsado por la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie). El acto incluyó la graduación de nuevos tenientes especialistas, subtenientes pilotos y técnicos, así como el ascenso de coroneles pilotos y técnicos.

En su discurso, Noboa destacó la valentía de las Fuerzas Armadas frente a los bloqueos y actos de violencia registrados durante el paro. “Hace pocos días, una minoría intentó imponer su voluntad por la fuerza, con violencia y caos, pero ahí estuvieron ustedes, defendiendo el derecho de todo un país a trabajar, estudiar y vivir en paz”, afirmó. El mandatario subrayó que el compromiso de la FAE evitó que el país cayera “en manos de quienes intentan verlo dividido y de rodillas”.

Rol clave de la Fuerza Aérea

La ceremonia conmemorativa resaltó la trayectoria de la FAE  y su contribución al desarrollo y la seguridad del país. Noboa enfatizó el papel de las Fuerzas Armadas como pilar en la lucha contra la minería ilegal, el contrabando y el narcotráfico. “Juntos, con el apoyo inquebrantable de nuestra Fuerza Aérea, seguiremos trabajando por un país libre, seguro y próspero”, agregó. 

El comandante general de la FAE, Mauricio Salazar, también intervino, subrayando el compromiso de la institución frente al crimen organizado. “La FAE mantiene el vuelo firme porque la patria se respeta, la paz se cuida, la libertad se protege y el desarrollo se construye. Quienes intenten desestabilizar el país, no tendrán tregua”, aseguró Salazar.

Paro Nacional en Ecuador

El reciente paro nacional, liderado por la Conaie, generó bloqueos en varias provincias, afectando la movilidad y el acceso a servicios. Las Fuerzas Armadas, incluyendo la FAE, fueron desplegadas para garantizar el orden público, lo que permitió contener los disturbios. Noboa resaltó que estas acciones reflejan un “Gobierno con dirección, firmeza y liderazgo que no se rinde ni rendirá jamás ante la violencia y miedo”.

Además, el presidente destacó la importancia estratégica de la FAE en la protección del espacio aéreo y la conectividad del territorio ecuatoriano, desde la Amazonía hasta las Islas Galápagos. “Estamos reescribiendo la historia con hechos y resultados”, afirmó. 

Presidente Noboa agradece a Fuerza Aérea por defensa de la democracia en Ecuador

