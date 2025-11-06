Presidente Noboa pidió licencia a la Asamblea para hacer campaña por el ‘Sí’ para la consulta popular

Daniel Noboa, Presidente de la República, solicitó formalmente a la Asamblea Nacional licencia sin remuneración para ausentarse temporalmente del cargo. Esto para realizar campaña por el ‘Sí’ para la Consulta Popular y Referéndum 2025, cuya votación está programada para el domingo 16 de noviembre. El Pleno Legislativo conocerá y resolverá el pedido este jueves 6 de noviembre. Noboa anticipó que requeriría permisos en dos fechas específicas.

La licencia abarca desde las 00h01 hasta las 19h00 del viernes 7 de noviembre, y posteriormente del domingo 9 al miércoles 13 de noviembre. La campaña electoral inició oficialmente el 1 de noviembre y concluirá el 13 del mismo mes, según el calendario establecido por el Consejo Nacional Electoral (CNE). Entre las interrogantes sometidas a consideración ciudadana destaca la posibilidad de convocar una Asamblea Constituyente. Aquello para reformar la Constitución de Ecuador.

Presidente Noboa depende de la Asamblea

El artículo 146 de la Constitución ecuatoriana establece que el Presidente de la República debe solicitar autorización a la Asamblea Nacional para ausentarse del territorio nacional. También debe hacerlo en el caso de faltar a su ejercicio del cargo por más de tres días. Por su parte, el artículo 42 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa faculta al Pleno para aprobar o negar el pedido mediante resolución motivada.

En la actual Asamblea Nacional, donde la bancada de Acción Democrática Nacional (ADN) y sus aliados superan los 77 votos necesarios, la aprobación se perfila sin mayores obstáculos. Esta situación contrasta con la legislatura anterior (2021-2023), cuando la oposición controlaba la mayoría. En aquel entonces, Noboa evitó solicitar licencias similares durante períodos de campaña. Aquello tras un contexto de tensiones políticas con la entonces vicepresidenta Verónica Abad.

Misiones de observación electoral

El mandatario ecuatoriano promulgó el decreto ejecutivo para la Consulta Popular y Referéndum el pasado 15 de octubre, tras obtener el aval de la Corte Constitucional. El proceso incluye cuatro preguntas: tres para la consulta popular sobre reformas constitucionales y una para el referéndum sobre leyes orgánicas. Organismos internacionales como la Organización de Estados Americanos (OEA) han confirmado que enviarán misiones de observación electoral.

El CNE reporta que más de 13,6 millones de ecuatorianos están habilitados para sufragar en esta jornada, que se desarrollará en todo el territorio nacional y en las circunscripciones del exterior.La solicitud de licencia presidencial se enmarca en el cumplimiento estricto de las normas constitucionales para garantizar la neutralidad del cargo durante la campaña electoral.