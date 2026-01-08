Conoce el nuevo monto del préstamo hipotecario del Biess y quiénes pueden acceder en 2026.

El préstamo hipotecario del Biess aumentó su monto máximo este 2026 luego del ajuste del salario básico unificado en Ecuador. El salario pasó de USD 470 a USD 482, lo que elevó el techo de financiamiento disponible para la compra de vivienda.

Con este incremento, el Banco Ecuatoriano de Seguridad Social fijó el nuevo límite del crédito hipotecario en 195 salarios básicos unificados, equivalentes a USD 94.300.

Durante 2025, el monto máximo del préstamo hipotecario del Biess alcanzó USD 91.955, por lo que el nuevo valor refleja un crecimiento directo en la capacidad de compra para los beneficiarios del sistema.

Préstamo hipotecario del Biess: quiénes pueden acceder al crédito en 2026

El préstamo hipotecario del Biess está dirigido a afiliados con o sin relación de dependencia, afiliados voluntarios y jubilados por vejez, invalidez o discapacidad, quienes pueden destinar el crédito a la compra de casa, departamento o suite, nueva o usada.

Además, el producto permite financiar hasta el 95 % del valor total del inmueble, con un plazo de pago de hasta 25 años, lo que mejora las condiciones de acceso a vivienda para miles de familias ecuatorianas.

A escala nacional, el Biess colocó aproximadamente USD 4.293 millones en créditos para afiliados, jubilados y pensionistas hasta octubre de 2025, evidenciando la alta demanda de sus productos financieros.

Del total, los préstamos hipotecarios concentraron USD 403 millones, distribuidos en 6.572 créditos para vivienda, consolidando al Biess como uno de los principales actores del mercado hipotecario ecuatoriano.

Tipos de préstamo hipotecario disponibles en el Biess

El Biess mantiene varias modalidades de crédito hipotecario diseñadas para distintas necesidades inmobiliarias, tanto de vivienda como de otros bienes.

El programa Vivienda Premier financia vivienda nueva con una tasa de interés del 4,99 %, hasta USD 50.000, y un plazo máximo de 25 años. Está dirigido a sectores específicos de la población.

El préstamo hipotecario preferencial permite financiar casa, departamento o suite terminada, nueva o usada, con 95 % de financiamiento hasta USD 91.955,50, y un plazo máximo de 25 años.

Para construcción, el Biess ofrece un crédito que cubre entre el 80 % y 100 % del avalúo, con un plazo de hasta 25 años, tanto para terminar una vivienda como para construirla desde cero.

La adquisición de terreno contempla hasta 90 % de financiamiento del avalúo, con un monto máximo de USD 125.490 y un plazo de 10 años, siempre que el terreno se destine a vivienda.

Finalmente, el crédito para otros bienes inmuebles financia la compra de consultorios, oficinas o locales comerciales, con 90 % del avalúo y un plazo máximo de 10 años.

Requisitos para acceder al préstamo hipotecario preferencial del Biess

El préstamo hipotecario del Biess preferencial está dirigido a familias cuyos ingresos no superen los 6,34 salarios básicos unificados. Esto equivale a USD 3.054 mensuales en 2026.

Pueden aplicar afiliados al IESS, afiliados voluntarios y jubilados por vejez, invalidez o discapacidad, siempre que cumplan con los requisitos establecidos por la entidad.

El solicitante debe contar con al menos 36 aportaciones al IESS. En el caso de afiliados con relación de dependencia, se exigen 13 aportaciones consecutivas, mientras que afiliados voluntarios deben acreditar 36 consecutivas.

Además, el postulante no debe mantener deudas u obligaciones pendientes con el IESS o el Biess. Asimismo, no debe registrar un préstamo hipotecario vigente o solicitudes en trámite.

Condiciones adicionales y simulador para refinanciar el crédito hipotecario

El Biess establece que el afiliado no puede superar los 77 años al finalizar el crédito hipotecario. Tampoco debe registrar enfermedades degenerativas en la base de datos del IESS.

Asimismo, el solicitante debe aprobar la evaluación crediticia previa, requisito clave para garantizar la sostenibilidad del préstamo y la capacidad de pago del beneficiario.

El Biess informó que los usuarios pueden reducir o modificar las obligaciones de su crédito hipotecario a través de su portal web oficial.

Para hacerlo, deben ingresar a www.biess.fin.ec, acceder al apartado “arreglemos” y elegir entre refinanciamiento, reestructuración o novación, según su situación financiera.

La opción refinanciamiento está dirigida a personas con probabilidad de incumplimiento en sus cuotas. Permite ajustar plazos y montos para facilitar el pago del crédito hipotecario.