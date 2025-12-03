Polémica en Ecuador: Universidades denuncian recorte de $128.9 millones y el Gobierno se defiende

El Presupuesto General del Estado (PGE) para 2026 desató una fuerte alarma entre los principales actores del sistema de educación pública nacional. Rectores, estudiantes y usuarios levantan su voz de protesta, pues reclaman por una “reducción” presupuestaria que bordea los $128,9 millones, un monto crucial para su correcto desenvolvimiento operativo.

La bancada de Gobierno, Acción Democrática Nacional (ADN), aprobó el Presupuesto General por un total de $46.255 millones con 78 votos de 148 miembros de la Asamblea Nacional presentes. El reporte del sectorial de Educación resulta especialmente preocupante en este momento.

De un total de 37 universidades e institutos técnicos de educación de tercer nivel, el Gobierno reduce los recursos destinados al funcionamiento de 18 instituciones del país. Esta medida se presenta justo en un contexto donde la administración de Daniel Noboa decidió fusionar ministerios importantes.

Ahora, el Ministerio de Educación absorbe las carteras de Deporte, Cultura y la ex Secretaría Nacional de Ciencia y Tecnología (Senescyt). Por ello, la gestión de estos recursos adquiere una complejidad mayor y genera controversia.

Universidad Codificado 2025 (USD) Proforma 2026 (USD) Reducción (USD) Universidad Regional Amazónica Ikiam 29’510.577 21’037.695 8’472.882 Universidad de Cuenca 93’004.402 81’552.774 11’451.627 Escuela Superior Politécnica de Chimborazo 84’486.606 73’983.123 10’503.028 Universidad Técnica del Norte 41’558.456 37’781.033 3’777.426 Universidad Nacional de Loja 56’089.005 50’523.039 5’565.635 Universidad Técnica de Quevedo 42’328.553 38’593.195 3’735.055 Universidad Central del Ecuador 157’423.802 141’923.635 15’500.175 Universidad Técnica de Ambato 71’146.253 67’262.687 3’883.566 Escuela Politécnica Nacional 73’645.706 66’948.658 6’697.048 Universidad Técnica de Cotopaxi 36’621.485 32’785.934 3’835.551 Universidad Nacional de Chimborazo 54’395.997 46’582.547 7’721.146 Universidad Estatal Amazónica 39’648.152 32’137.022 7’511.130 Escuela Superior Politécnica Agropecuaria de Manabí Manuel Félix López 11’955.109 8’227.375 3’727.734 Universidad de las Fuerzas Armadas 89’759.310 70’110.197 19’649.951 Instituto de Altos Estudios Nacionales (IAEN) 8’827.369 4’623.423 4’203.946 Universidad Politécnica del Carchi 27’896.722 25’824.861 2’071.862 Universidad Pública de Santo Domingo de los Tsáchilas 7’018.785 5’791.940 1’226.845 Universidad Intercultural de las Nacionalidades y Pueblos Indígenas Amawtay Wasi 12’224.059 3’799.644 8’424.445

Las alarmantes consecuencias del Presupuesto Universidades 2026

Hasta el momento, los rectores de las 18 universidades afectadas han guardado silencio sobre la magnitud real de esta brecha para el próximo año lectivo. No obstante, se conoció de manera extraoficial que el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) solicitó a varios centros académicos no firmar nuevos contratos de personal.

En Quito, este 2 de diciembre, el presidente de la Federación de Estudiantes Universitarios de la Universidad Central del Ecuador (FEUE), Nery Padilla, calificó la medida de “perversa” porque afecta directamente a miles de estudiantes.

Padilla, en una declaración de prensa, explicó de manera contundente las graves consecuencias. “La nula inversión para infraestructura, el no pago de becas, que hay tres periodos que no lo han pagado. Mayor deserción estudiantil, pero también hacinamiento, ya que no habrá capacidad para contratar más docentes, es lo que genera este recorte”, advirtió el líder estudiantil a los medios.

Además, según sus propios datos, la reducción de fondos implicaría que unos 260.000 bachilleres no podrían acceder a la universidad pública, un escenario que presiona al régimen a reconsiderar lo resuelto con urgencia.

¿Error conceptual? La defensa del Ministerio de Educación

Sin embargo, el Ministerio de Educación publicó un comunicado defendiendo la postura oficialista ante la opinión pública. Señalan que la afirmación sobre la reducción del presupuesto universitario resulta completamente falsa, argumentando la existencia de un “error conceptual en la comparación” de las cifras.

Para analizar la política de asignación del Gobierno, afirman, se debe comparar la proforma 2025 contra la proforma 2026 (ingresos/asignaciones Fopedeupo, gratuidad, funcionamiento). Quienes alertan de la reducción comparan la proforma 2026 con el presupuesto de ejecución del año anterior, lo cual es incorrecto.

“La ejecución de 2025 incluye saldos no devengados del año previo que se reincorporan automáticamente”, indicó el Ministerio, explicando por qué las cifras parecen menores.

Estos saldos, que las universidades no gastaron, no son nuevas asignaciones y se suman al presupuesto del siguiente año, pero no aparecen en la proforma inicial.

🔍 Circula información falsa sobre una supuesta “reducción” al presupuesto universitario. La realidad es clara: la asignación global crece en $58.7 millones (4.19%) respecto a 2025, por encima del promedio de la última década. 🎓 La afirmación de una “reducción” en el… pic.twitter.com/ViD0kFLLO4 — Ministerio de Educación, Deporte y Cultura (@Educacion_Ec) November 30, 2025

La justificación oficial: Fondos no ejecutados

Una de las instituciones que evidencia esta problemática es la Universidad Intercultural de las Nacionalidades y Pueblos Indígenas Amawtay Wasi. Su presupuesto se reduce drásticamente en un 68,92%.

Armando Mayulema, rector de Amawtay Wasi, sostiene que esta drástica medida pone en riesgo los procesos operativos de la institución. Él aspira a que se instalen mesas de diálogo con funcionarios del Estado para exponer sus preocupaciones legítimas y buscar una solución. Mayulema explicó a periodistas que la reducción se basó en un cálculo que no consideró un factor clave: son una universidad nueva. Abrieron su primera carrera en 2022, la cual produjo 18 graduados, y hoy ya tienen 2.100 estudiantes en crecimiento exponencial.

En el debate del presupuesto, desarrollado en la Comisión de Régimen Económico y Tributario de la Asamblea, se presentaron las cifras oficiales que causan esta disputa.

Miguel Carreño, coordinador general de Planificación, asistió en representación del Ministerio de Educación. Él expuso que para el sector educativo el presupuesto asciende a $6.148 millones para 2026, una cifra superior a los $ 5.530 millones de 2025. Asimismo, admitió una reducción en varias universidades, pero justificó la acción. La disminución resulta de que las instituciones no ejecutaron el dinero asignado en 2025.

“Hay que revisar qué pasa en las universidades y no solo decir que el Ministerio de Educación es el responsable de asignar al 100 %. Lo que existe es una ejecución parcial”, justificó Carreño ante las críticas de los legisladores.

El Fopedeupo muestra un incremento en sus montos

Para defender la postura oficial, intervino la legisladora de ADN, Inés Alarcón, con cifras. Ella aseveró de forma categórica que el dato de la reducción resulta “completamente falso” e incorrecto, según los informes técnicos. La legisladora insistió: “En el marco del Fondo Permanente para el Desarrollo Universitario y Politécnico (Fopedeupo), la proforma de 2026 asigna $ 1.509 millones… lo que representa un incremento aproximado de $ 59 millones frente a 2025″.

“Lejos de existir cualquier tipo de reducción, las universidades van a recibir más ingresos, más recursos”, sentenció Alarcón, consolidando la postura oficial de la bancada.

El Fopedeupo es un rubro vital que financia el presupuesto universitario y se compone por el 10 % de la recaudación neta del Impuesto al Valor Agregado (IVA) y el 11 % de la recaudación neta del Impuesto a la Renta (IR).

Además de esta polémica del Presupuesto Universidades 2026, el Gobierno planificó una reducción en el rubro de obra pública para educación importante. Carreño advirtió en la sesión del 18 de noviembre que de $34.2 millones en 2025, el monto baja a $29.7 millones para 2026, una baja que afectará incluso a la Presidencia y que buscarán revisar con el MEF.