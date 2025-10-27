Primer cargamento de USD 3 millones llega a hospital del IESS en crisis de abastecimiento

El Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) comenzó la distribución de medicamentos e insumos médicos en el Hospital Los Ceibos de Guayaquil, como respuesta a la emergencia sanitaria declarada el 26 de septiembre para combatir el desabastecimiento en sus 102 unidades hospitalarias. Esta acción, encabezada por Edgar Lama, presidente del Consejo Directivo del IESS, involucra una primera dotación valorada en cerca de USD 3 millones, transportada en un camión de cuatro toneladas.

La entrega incluye biológicos para afecciones reumáticas y cáncer, además de dispositivos médicos esenciales, adquiridos mediante compras centralizadas publicadas en el portal del Servicio Nacional de Contratación Pública (Sercop). Hasta la fecha, el IESS ha registrado 211 procesos de adquisición: 125 para medicamentos y 86 para insumos, con un presupuesto total estimado en USD 96,3 millones. Este cargamento representa el primer resultado concreto de estas gestiones, iniciadas tras informes técnicos que alertaban sobre un «riesgo inminente de interrupción de tratamientos» en las farmacias del Seguro Social.

Crisis de desabastecimiento en el IESS

La declaratoria de emergencia surgió en un contexto de escasez prolongada en el sistema de salud ecuatoriano, agravada desde septiembre de 2025. El 15 de septiembre, el presidente Daniel Noboa emitió el Decreto Ejecutivo 133, instando al Ministerio de Salud Pública y al IESS a analizar la procedencia de esta medida para agilizar adquisiciones. Días después, el 26 de septiembre, el IESS formalizó la emergencia mediante la Resolución 041, respaldada por un informe que detallaba el bajo inventario en hospitales como el del Norte Ceibos, donde pacientes enfrentaban demoras en atenciones críticas.

Previamente, en 2024 y principios de 2025, reportes del IESS y el Ministerio de Salud identificaron 111 medicamentos sin stock en hospitales públicos, incluyendo vacunas y fármacos oncológicos, lo que generó suspensiones en tratamientos como diálisis para 220 pacientes en clínicas de Quito el 24 de septiembre.

Detalles de la entrega y proyecciones futuras

Durante el evento en el Hospital Los Ceibos, Edgar Lama resaltó la eficiencia del proceso. «Estamos recibiendo la primera entrega de las compras centralizadas. Esta es la demostración de éxito, de que sí se puede comprar de manera centralizada. Es la primera compra realmente transparente que se gestiona en más de 10 años. Continuaremos entregando todos los días hasta el final de la emergencia, ya tenemos programadas entregas en Quito, Cuenca y en el resto del país», explicó Lama.

Agregó: «Conseguiremos toda la medicación y todos los dispositivos. No nos rendiremos. Si un proceso se cae, lo reactivamos de inmediato hasta lograr los oferentes, y en caso de que no existan a escala nacional, los buscaremos internacionalmente. No se preocupen, toda la medicación será conseguida».

Francisco Macio, gerente general del Hospital Los Ceibos, dijo»Este hecho marca un punto de partida para avanzar en el proceso de transformación del sistema de abastecimiento hospitalario a escala nacional», indicó.