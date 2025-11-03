COMUNIDAD POR USD 1
Operativo militar detecta campamento de minería ilegal en Camilo Ponce Enríquez

Hace 4 meses
Seguridad
Sicariato

Primer crimen en Portoviejo durante el feriado: Hombre fue asesinado en la parroquia San Pablo

Este lunes inició con un ataque sicariato en la parroquia San Pablo de Portoviejo. Es el primero reportado en este mes que apenas inicia.
3 minutos de lectura
El tercer día de feriado nacional en Portoviejo inició con un ataque sicario, que cobró la vida de un hombre.

El hecho se dio aproximadamente a las 08h45 de este lunes, 3 de noviembre de 2025, en la ciudadela Briones de la parroquia San Pablo.

Esta parroquia es una de las más violentas del distrito Portoviejo, según las cifras policiales.

Atentado criminal deja un muerto en Portoviejo

De acuerdo a la versión de los testigos, sicarios en moto arribaron al lugar y dispararon contra un hombre, quien residía en el sector.

Al menos seis disparos se escucharon en el sitio y la mayoría impactó en el cuerpo de la víctima. Varias personas que departían en el lugar corrieron por sus vidas.

El hallazgo de un “cadáver embalado” causa alarma en un sector de Portoviejo

Producto de las balas, el sujeto cayó en el pavimento, muriendo casi de inmediato. Mientras que los criminales se dieron a la fuga rápidamente.

Tras el atentado se vivieron momentos de dolor y angustia. Los familiares de la víctima pidieron ayuda al ECU-911, pero nada pudieron hacer por salvarle la vida.

Molestia ante la presencia policial

Personal de Criminalística y Dinased de la Policía llegaron al lugar para realizar las primeras investigaciones y el levantamiento de los indicios. Sin embargo, entre los allegados del hombre asesinado hubo malestar, por lo que se registró un altercado con los agentes.

Pese a ello, los policía continuaron con su labor, cercaron el área y ordenaron el levantamiento del cadáver. Este fue trasladado al Centro Forense de Portoviejo, donde se le realizará la autopsia de ley.

La víctima fue identificada como Andy Cedeño Morrillo, de 29 años de edad. Moradores del sector indicaron que se dedicaba a la reparación de motocicletas.

Portoviejo vive una ola de violencia

Este crimen es el primero que se reporta en Portoviejo en este noviembre que apenas inicia. El último asesinato fue el pasado jueves, en la Ruta del Choclo. Allí, dos hombres fueron ejecutados y abandonados.

En octubre se reportaron diversos asesinatos, casi a diario, siendo Portoviejo uno de los cantones más violentos de Manabí.

Uno de los casos más dolorosos ocurrió la noche del martes en el reasentamiento San Alejo, ubicado en la avenida del Ejército. Hasta este sector llegaron hombres armados y descargaron una ráfaga de disparos contra una vivienda donde se celebraba una fiesta infantil.

A causa de este ataque dos personas quedaron heridas y otras dos fallecieron; entre las víctimas mortales estuvo un niño de apenas dos años de edad, a quien habían llevado a la fiesta.

Un día antes, el lunes 27 de octubre, se registraron tres asesinatos en diferentes sectores de Portoviejo. El primero en caer abatido fue Mario Menéndez. A su casa, en la ciudadela Pompilio Galarza, ingresaron hombres armados en horas de la madrugada y le dispararon.

Ya en la tarde, un nuevo crimen se reportó, en esta ocasión en la ciudadela Nuevo Portoviejo, donde también dentro de una casa mataron a balazos a Borys Mantuano.

La violencia terminó en la noche con el crimen de Alfonso Intriago. A él lo balearon entre las calles San Francisco y San Rafael, en la parroquia San Pablo. (13).

 

