Primer debate de la tasa de basura deja posturas divididas y cuestionamientos al método de cálculo

El Concejo Municipal de Santo Domingo debatió por más de dos horas la nueva tasa de basura, exponiendo discrepancias técnicas, posiciones políticas y cuestionamientos al método de cobro propuesto.

El Concejo Municipal de Santo Domingo realizó el 18 de noviembre de 2025 el primer debate del proyecto de ordenanza de la tasa de basura, con 12 concejales presentes, para analizar su viabilidad económica y social.

Intervenciones iniciales y alcance del proyecto

El punto central de la sesión fue el primer debate de la tasa de la basura, presentado con dos modificaciones conocidas previamente. La moción la expuso el concejal Jhonny Espinosa, quien solicitó aprobar el proyecto de ordenanza en esta instancia. A la sesión asistieron 12 de los 13 concejales, con la ausencia de Miguel Morocho.

La concejala Liliana Silva cuestionó que no se incorporaran las observaciones planteadas durante la sesión extraordinaria suspendida días atrás. Dijo que no se incluyó un informe técnico actualizado ni un análisis económico, lo que calificó como un “acto irresponsable”.

Silva sostuvo que el cálculo basado en el valor del predio resulta incorrecto, pues, afirmó, “los que generamos basura somos las personas, no las edificaciones”. Añadió que existen lotes vacíos que pagarían entre 1 y 15 dólares, sin un mecanismo claro para el cobro mensual.

Argumentos a favor del modelo de contribución

Silva cuestionó también el incremento vinculado al avalúo catastral, y alertó que la disposición transitoria primera permitiría un ajuste automático. Consideró que esto afectaría a los sectores populares de Santo Domingo, por lo que pidió informes actualizados y un modelo donde “los que más generan basura y más tienen, paguen más”.

El concejal Erazo respondió que los lotes vacíos constituyen espacios de “engorde”, vendidos luego a precios elevados, y que no deberían operar “a costa de los santodomingueños”. Defendió que quienes más producen basura aporten más y aseguró que los sectores populares, que pagaban 1,50 dólares, pasarían a 1,25 dólares mensuales.

Sostuvo que los predios con cuatro pisos deben considerarse renteros y que el Municipio no puede mantener subsidios indefinidamente. La discusión se amplió hacia la sostenibilidad financiera del servicio y la necesidad de ajustar tarifas.

Presupuesto municipal y subsidio acumulado

El concejal Alberto Pantoja recordó que el Municipio debe asumir la responsabilidad de financiar el servicio. Explicó que la primera propuesta planteaba cobrar 5 dólares, pero el monto bajó a 1,25 dólares. Insistió en eliminar el incremento automático y recordó que el Municipio seguirá subsidiando 9 millones de dólares.

El concejal Julio Calero profundizó en el impacto presupuestario. Aseguró que el manejo de la basura cuesta 20 millones de dólares al año, mientras que la ciudadanía aporta apenas 3 millones de dólares. Indicó que los 17 millones restantes provienen del presupuesto municipal.

Calero explicó que esto implica que cerca del 35 % de los recursos se destinan al manejo de desechos y no a obras como calles, agua potable, alcantarillado, parques o regeneración urbana. “¿Nos parece caro pagar 4 centavos por día por el servicio?”, preguntó, señalando que esta cifra corresponde al pago mensual de 1,25 dólares dividido entre 30 días.

Detalles de cobro y variaciones según avalúo

Calero afirmó que quienes paguen 4,60 dólares por lotes vacíos aportarían 15 centavos por día. Invitó a la ciudadanía a reflexionar sobre qué se hará con los 9 millones de dólares que dejarían de destinarse al tratamiento de basura si se ajustan las tarifas.

La concejala Ximena Toro precisó que los urbanizadores deberán pagar entre 1 y 15 dólares. Tras más de dos horas y media de discusión, la ordenanza fue aprobada en primer debate con 7 votos a favor, un voto en blanco y cinco votos en contra.

El concejal Pedro Alcívar votó en contra y señaló que subir la tasa en este contexto económico es un error. Afirmó que muchas personas “no tienen ni para el bus, tampoco para pagar 1,25 dólares por mes”. Detalló que los predios entre 1 y 82 mil dólares pagarían 1,85 dólares, los de 83 mil dólares, 4,50 dólares, y los de hasta 107 mil dólares, 6,24 dólares. Los superiores pagarían 10 dólares mensuales. En el ámbito comercial, los incrementos irían de 10 a 360 dólares, y consideró que todas las propiedades del cantón están sobrevaloradas.