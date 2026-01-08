COMUNIDAD POR USD 1
VIVO

Operativo militar detecta campamento de minería ilegal en Camilo Ponce Enríquez

Hace 6 meses
Negocios
Finanzas

Priorizar necesidades sobre gustos, clave para la estabilidad financiera

La confusión entre ambos conceptos es una de las principales causas del desequilibrio presupuestario.
Escuchar noticia

•‎

3'

•‎

Escuchar noticia
3 minutos de lectura
Consumo responsable: la diferencia entre necesidades y gustos. FOTO: Inteligencia Artificial.
Consumo responsable: la diferencia entre necesidades y gustos. FOTO: Inteligencia Artificial.

El Diario

Redacción ED.

El Diario

Redacción ED.

sebastianpencas@gmail.com

Priorizar las necesidades frente a los gustos se consolida como una práctica fundamental para el manejo responsable de la economía familiar, especialmente en contextos de ingresos limitados y aumento del costo de vida. Este enfoque es aplicado por hogares, parejas jóvenes y familias que buscan estabilidad financiera y prevención del endeudamiento, según especialistas en finanzas personales y educación económica.

La recomendación es vigente durante todo el año y cobra mayor relevancia en ciudades con alta presión económica, donde el presupuesto mensual suele destinarse en gran parte a gastos básicos. El objetivo principal es garantizar la cobertura de necesidades esenciales antes de destinar recursos a gastos prescindibles, reduciendo riesgos financieros y fortaleciendo la planificación del hogar.

Diferencia entre necesidades y gustos

Las necesidades corresponden a gastos indispensables para la vida diaria, como alimentación, vivienda, servicios básicos, transporte, salud y educación. En cambio, los gustos incluyen consumos no esenciales, como entretenimiento frecuente, compras impulsivas, comidas fuera del hogar, dispositivos electrónicos de reemplazo innecesario o viajes no planificados.

De acuerdo con expertos en educación financiera, la confusión entre ambos conceptos es una de las principales causas del desequilibrio presupuestario. Cuando los gustos ocupan un lugar prioritario en el gasto mensual, se reduce la capacidad de ahorro y se incrementa la dependencia del crédito.

Impacto en el presupuesto familiar

Priorizar necesidades permite una distribución más eficiente de los ingresos, facilitando el pago puntual de obligaciones y la creación de un fondo de emergencia. Este enfoque resulta especialmente relevante para parejas que inician la convivencia, ya que enfrentan nuevos gastos asociados al hogar, como alquiler, mobiliario y servicios.

Expertos en finanzas familiares indican que los hogares que estructuran su presupuesto en función de necesidades básicas presentan menores niveles de endeudamiento y mayor estabilidad ante imprevistos económicos. Además, esta práctica contribuye a la toma de decisiones financieras más racionales y sostenibles.

Contexto económico y consumo responsable

En un escenario marcado por inflación, variación de precios y acceso creciente al crédito, el consumo responsable se posiciona como una herramienta clave. Priorizar necesidades no implica eliminar los gustos, sino organizarlos dentro de un marco financiero realista, donde primero se cubran los gastos esenciales.

Organismos de educación financiera recomiendan aplicar reglas simples, como destinar un porcentaje fijo del ingreso a necesidades, otro al ahorro y una proporción menor a gustos. Esta metodología permite mantener un equilibrio entre bienestar económico y calidad de vida, sin comprometer la estabilidad del hogar.

Rol de la planificación financiera

La planificación financiera es un elemento central para diferenciar necesidades de gustos. Elaborar un presupuesto mensual detallado, registrar gastos y evaluar hábitos de consumo son acciones que facilitan este proceso. La información financiera clara permite identificar fugas de dinero y ajustar prioridades.

Asimismo, la planificación favorece el cumplimiento de metas a mediano y largo plazo, como la compra de vivienda, estudios, emprendimientos o ahorro para emergencias. En este contexto, priorizar necesidades se convierte en una estrategia preventiva frente a crisis económicas personales o familiares.

Educación financiera y toma de decisiones

La educación financiera cumple un papel determinante en la adopción de hábitos responsables. Instituciones públicas y privadas coinciden en que comprender la diferencia entre necesidad y gusto mejora la toma de decisiones y fortalece la autonomía económica de las personas.

SÚMATE AL NEWSLETTER

Recibe todos los días el ranking de las noticias más importantes.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Pareja recibe prisión preventiva por el asesinato de un adulto mayor en el norte de Quito

Centro del Migrante y Centro Violeta: los proyectos sociales que impulsa Clara Hinojosa, vicealcaldesa de Santo Domingo

PSG conquista la Supercopa de Francia 2026 al vencer en penales al Olympique de Marsella

La FAE suma un Boeing 737-500 a su flota aérea para reforzar las operaciones militares en Ecuador

Donald Trump amenaza con golpear duramente a Irán por posibles muertes en manifestaciones

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY
UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Pareja recibe prisión preventiva por el asesinato de un adulto mayor en el norte de Quito

Centro del Migrante y Centro Violeta: los proyectos sociales que impulsa Clara Hinojosa, vicealcaldesa de Santo Domingo

PSG conquista la Supercopa de Francia 2026 al vencer en penales al Olympique de Marsella

La FAE suma un Boeing 737-500 a su flota aérea para reforzar las operaciones militares en Ecuador

Donald Trump amenaza con golpear duramente a Irán por posibles muertes en manifestaciones

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY

Noticias en la web

SÚMATE AL NEWSLETTER

Recibe todos los días el ranking de las noticias más importantes.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Pareja recibe prisión preventiva por el asesinato de un adulto mayor en el norte de Quito

Centro del Migrante y Centro Violeta: los proyectos sociales que impulsa Clara Hinojosa, vicealcaldesa de Santo Domingo

PSG conquista la Supercopa de Francia 2026 al vencer en penales al Olympique de Marsella

La FAE suma un Boeing 737-500 a su flota aérea para reforzar las operaciones militares en Ecuador

Donald Trump amenaza con golpear duramente a Irán por posibles muertes en manifestaciones

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY
UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

> Historia

> Código de Ética

> Políticas de Privacidad

> Términos y condiciones

> Derecho a Réplica

> Contáctenos

Teléfono: +593 52 933 777

redacc@lamarea.ec

> Contactos de Publicidad

> Mediakit

SOLICITAR RECTIFICACIÓN

Miembros de: AEDEP | SIP | CCREA | AER

© Derechos reservados 2025 El Diario. Queda prohibida la reproducción total o parcial, por cualquier medio,

de todos los contenidos sin autorización expresa de EL DIARIO EDIASA S.A.

© Derechos reservados 2025 El Diario. Queda prohibida la reproducción total o parcial, por cualquier medio, de todos los contenidos sin autorización expresa de EL DIARIO EDIASA S.A.

ANUNCIA AQUÍ
COMUNIDAD

1$us/mes

No te pierdas nada OFERTA RELÁMPAGO