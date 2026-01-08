Prisión preventiva para un sujeto por presunto terrorismo; dejó panfletos amenazantes en cuartel policial del sur de Guayaquil

La Fiscalía General del Estado inició un proceso penal por presunto terrorismo contra un sujeto vinculado con la entrega de panfletos amenazantes en un cuartel policial del Guasmo, al sur de Guayaquil. El hecho ocurrió cuando tres personas, que se movilizaban en dos motocicletas, arribaron a las instalaciones policiales mientras servidores cumplían su turno habitual.

Según el parte de aprehensión, uno de los ocupantes descendió de la motocicleta y arrojó varios panfletos al interior del cuartel. Luego huyó junto con sus acompañantes.

Las hojas que entregó el sujeto contenían mensajes intimidantes dirigidos a miembros de la Policía Nacional. En los textos se advertía represalias contra quienes, según los panfletos, permitieran la muerte de personas inocentes.

Panfleto de grupos armados organizados

Las amenazas incluían alusiones a supuestas organizaciones delictivas. Los panfletos aparecían firmados por grupos que se autodenominaban ‘Familia Alkaeda’, ‘Fatales Águilas’, ‘Gánster Negro’ y ‘Los Pituffo’.

Tras el levantamiento de indicios, la Policía recabó versiones de los uniformados presentes y analizó grabaciones de cámaras de seguridad del sector. Ese material permitió identificar las motocicletas utilizadas, la vestimenta de los implicados y la ruta de escape tras el hecho.

Con esa información, agentes ejecutaron un operativo en flagrancia en el Guasmo Sur. El procedimiento se realizó en un inmueble ubicado en esa zona. Durante la intervención, la Policía aprehendió a un sujeto sospechoso. Otras personas que se encontraban en el lugar lograron huir antes de la acción policial.

Detalles de la captura

En el interior del domicilio, los agentes encontraron dos teléfonos celulares, prendas de vestir y un panfleto con el mismo contenido amenazante que los dejados en el cuartel. Las evidencias fueron ingresadas en cadena de custodia. El aprehendido fue trasladado a la Unidad Judicial Sur Valdivia para las diligencias correspondientes.

En la audiencia de flagrancia y formulación de cargos, la Fiscal del caso expuso los elementos de convicción recabados durante la investigación inicial. Entre ellos constaron los partes policiales, las versiones de los agentes intervinientes, el certificado médico del detenido, los panfletos incautados y los videos de seguridad.

El juez de Garantías Penales acogió el pedido fiscal y dictó prisión preventiva contra Diego Leandro V. Q., mientras avanza el proceso penal. La causa se sustenta en el artículo 366 del Código Orgánico Integral Penal, que tipifica el delito de terrorismo y prevé penas de hasta veintidós años de prisión. (37).