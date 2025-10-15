Procuraduría embarga bienes de excontralor Carlos Pólit tras sentencia por concusión

La Procuraduría General del Estado anunció este miércoles 15 de octubre el embargo de tres bienes inmuebles del excontralor Carlos Pólit. Estos están ubicados en un hotel del centro-norte de Quito, tras obtener la orden del tribunal de ejecución de la Sala Penal de la Corte Nacional de Justicia. Los activos confiscados incluyen un departamento, una bodega y un parqueadero. Serán rematados y monetizados para restituir recursos al Estado, según lo dispuesto por la ley.

Carlos Pólit fue sentenciado en junio de 2018 a seis años de prisión por concusión. Esto fue tras comprobarse que recibió USD 10,1 millones en sobornos de la constructora Odebrecht para facilitar su retorno al país y eliminar glosas de contratos previos. La sentencia fue ratificada en diciembre de 2024, pero el exfuncionario no ha cumplido la pena en Ecuador. Tampoco ha pagado los USD 40,4 millones ordenados como reparación integral.

Bienes embargados serán subastados para recuperar fondos

La Procuraduría destacó que el embargo busca garantizar la reparación al Estado por los daños causados durante la gestión de Pólit como contralor, cargo que ocupó desde 2007 hasta 2017. Los bienes embargados serán subastados conforme a la normativa vigente. Los fondos obtenidos se destinarán a resarcir al erario público.

Actualmente, Carlos Pólit cumple una condena de 120 meses de prisión en Miami por lavado de activos, dictada el 1 de octubre de 2024, junto con tres años de libertad supervisada. Su huida a Estados Unidos tras las acusaciones en Ecuador impidió que cumpliera la sentencia local. Sin embargo, las autoridades continúan ejecutando acciones para recuperar los recursos desviados.

⭕️ | SE EJECUTA EMBARGO DE BIENES DE CARLOS PÓLIT | La Procuraduría General del Estado avanza en la recuperación de activos a favor del Estado ecuatoriano. pic.twitter.com/dVyXXvc7jJ — Procuraduría Ecuador (@PGEcuador) October 15, 2025

Contexto de una gestión polémica en la Contraloría

La llegada de Carlos Pólit a la Contraloría General del Estado en 2007 fue marcada por cuestionamientos sobre su designación. Durante sus diez años en el cargo, enfrentó críticas por presuntas irregularidades en auditorías y glosas. Finalmente, las pruebas de su vinculación con el caso Odebrecht desencadenaron su dimisión y huida.

El escándalo de Odebrecht, que involucró sobornos a funcionarios en varios países, reveló que Pólit exigió pagos ilícitos para favorecer a la constructora. La sentencia por concusión estableció una reparación integral de USD 40,4 millones, que permanece impaga, lo que motivó el embargo de sus bienes.

Avances en la lucha contra la corrupción

La Procuraduría procederá con el remate de los activos confiscados, siguiendo los procedimientos legales para su monetización. Las autoridades ecuatorianas buscan también fortalecer la cooperación internacional para garantizar el cumplimiento de las sentencias locales, mientras Pólit permanece en prisión en Estados Unidos.