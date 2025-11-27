COMUNIDAD POR USD 1
Operativo militar detecta campamento de minería ilegal en Camilo Ponce Enríquez

Hace 5 meses
Ecuador
Sociedad

ONU abre vacantes: Postula al Programa de Jóvenes Profesionales 2025 hoy

¿Buscas empleo internacional? La ONU habilitó el Programa de Jóvenes Profesionales 2025. Conoce los requisitos, fechas límites y cómo aplicar.
El Diario

Redacción ED.

El Diario

Redacción ED.

sebastianpencas@gmail.com

La Organización de las Naciones Unidas (ONU) oficializó la apertura inmediata de postulaciones para el prestigioso Programa de Jóvenes Profesionales 2025. Esta convocatoria global busca captar urgentemente a los mejores talentos de América Latina y el Caribe.

El proceso de selección permanecerá activo solamente hasta el próximo 14 de diciembre de 2025. Por ello, este llamado representa una oportunidad laboral irrepetible para destacar profesionalmente en el extranjero.

El objetivo del Programa de Jóvenes Profesionales 2025

La iniciativa tiene como meta principal reclutar expertos para iniciar una carrera sólida como funcionarios internacionales en la Secretaría de la ONU. La entidad necesita renovar su plantilla administrativa con nuevos talentos altamente calificados ahora.

Al respecto, la organización anunció en sus redes sociales: “El YPP es una iniciativa de contratación dirigida a personas talentosas y altamente calificadas que deseen iniciar una carrera en la ONU”.

Para ingresar exitosamente, los postulantes deben aprobar un exigente examen de acceso que el organismo celebra solo una vez al año. Este filtro académico asegura la excelencia técnica requerida para los cargos disponibles.

Dicha prueba está abierta a ciudadanos de cualquier país miembro poco representado o no representado actualmente en la organización. Así, el Programa de Jóvenes Profesionales 2025 garantiza la equidad geográfica entre naciones.

Requisitos

Para este ciclo fiscal, el examen enfocará su evaluación exclusivamente en el área estratégica de Comunicaciones Globales. Por lo tanto, resulta vital tener preparación académica comprobable en este campo específico.

El proceso de aplicación se desarrolla desde el pasado 28 de octubre y cerrará impostergablemente el 14 de diciembre de 2025.

Los aspirantes necesitan poseer la nacionalidad de uno de los países participantes habilitados para este periodo fiscal. Además, exigen un título universitario de primer nivel afín.

Otro requisito indispensable implica tener 32 años o menos durante el año de la evaluación técnica. Asimismo, deben demostrar dominio avanzado de los idiomas inglés o francés.

Beneficios y proyección de carrera internacional

Los candidatos seleccionados recibirán inmediatamente un contrato inicial de dos años en los niveles P-1 o P-2. Esto asegura estabilidad laboral dentro de la estructura de la Secretaría de la ONU.

Si el desempeño laboral resulta satisfactorio, podrán acceder a un contrato continuo y avanzar en su carrera internacional. La ONU mantiene oficinas activas en 193 países alrededor del mundo.

Actualmente, la institución cuenta con más de 37.000 empleados comprometidos con la paz internacional y los derechos humanos. El Programa de Jóvenes Profesionales 2025 es la puerta de entrada al desarrollo sostenible.

