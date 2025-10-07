Propiedades de la sandía: una fruta rica en agua, antioxidantes y vitaminas

Rica en agua (92%), vitamina C y antioxidantes naturales, la sandía (Citrullus lanatus) es un alimento refrescante con efectos beneficiosos para la salud cardiovascular, la digestión y el rendimiento físico. Diversos estudios nutricionales han confirmado su papel en la hidratación, la reducción del estrés oxidativo y la mejora de la circulación sanguínea.

Composición nutricional de la sandía

Cada 100 gramos de sandía aportan aproximadamente 30 calorías, lo que la convierte en una fruta de bajo contenido energético y apta para dietas hipocalóricas. Entre sus principales nutrientes destacan:

Vitamina C , que fortalece el sistema inmunológico.

, que fortalece el sistema inmunológico. Vitamina A , esencial para la vista y la regeneración celular.

, esencial para la vista y la regeneración celular. Potasio y magnesio , que ayudan al equilibrio de líquidos y la función muscular.

y , que ayudan al equilibrio de líquidos y la función muscular. Licopeno, un antioxidante que da el color rojo característico a la pulpa.

El licopeno, también presente en el tomate, ha sido estudiado por su capacidad para reducir el riesgo de enfermedades cardiovasculares al disminuir la oxidación del colesterol LDL y mejorar la elasticidad arterial.

Hidratación y regulación térmica

Por su composición mayoritaria de agua, la sandía es una aliada natural contra la deshidratación, especialmente en climas cálidos o durante la práctica deportiva.

El consumo regular contribuye a reponer electrolitos, regular la temperatura corporal y evitar calambres musculares.

Investigaciones publicadas por el Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA) señalan que su contenido de citrulina, un aminoácido natural, favorece la vasodilatación y la recuperación muscular tras el ejercicio intenso. Esto explica su popularidad entre deportistas y personas que buscan alternativas naturales para rehidratarse.

Beneficios cardiovasculares y digestivos

Los antioxidantes presentes en la sandía, como el licopeno y la vitamina C, ayudan a combatir los radicales libres y proteger las células del daño oxidativo.

Estudios clínicos han demostrado que el consumo frecuente puede reducir la presión arterial y mejorar la circulación sanguínea, gracias al efecto combinado del potasio y la citrulina.

En el sistema digestivo, su alto contenido de agua y fibra suave favorece el tránsito intestinal, ayudando a prevenir el estreñimiento. Además, su digestión es ligera, por lo que se recomienda como postre o colación para personas con digestiones lentas o dietas blandas.

Propiedades adicionales de la sandía

Efecto diurético: estimula la función renal y ayuda a eliminar líquidos retenidos. Salud cutánea: su contenido de vitamina A y antioxidantes contribuye a la regeneración celular y la hidratación de la piel. Control del peso: su bajo aporte calórico y su capacidad saciante la convierten en una opción ideal para dietas de control de peso. Protección inmunológica: la vitamina C refuerza las defensas naturales del organismo.

En personas con hipertensión leve, su consumo regular puede complementar una dieta equilibrada, siempre bajo recomendación médica.

Recomendaciones de consumo

Los nutricionistas aconsejan consumir sandía fresca y natural, evitando versiones procesadas con azúcares añadidos. También puede incluirse en ensaladas, jugos o batidos combinados con otras frutas como menta, naranja o kiwi.

Su conservación debe hacerse en refrigeración y, una vez cortada, consumirse en un máximo de 48 horas para evitar la pérdida de nutrientes.

Conclusión

La sandía no solo es una fruta refrescante, sino un alimento funcional que aporta hidratación, antioxidantes y minerales esenciales. Su consumo regular favorece la salud cardiovascular, mejora la recuperación muscular y ayuda a mantener el equilibrio hídrico del cuerpo, consolidándola como una de las frutas más completas del verano.