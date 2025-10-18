Protestas en Ecuador: CONAIE mantiene paro nacional tras 26 días de resistencia

Las comunidades indígenas de Ecuador, lideradas por la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE), mantienen el paro nacional indefinido tras 26 días de movilizaciones, en rechazo a la eliminación del subsidio al diésel decretada por el Gobierno de Daniel Noboa. La protesta, iniciada el 22 de septiembre, responde a ajustes económicos y ha generado tres muertes de manifestantes, 282 heridos, 172 detenidos y 15 desaparecidos temporales, según datos de la Alianza de Organizaciones por los Derechos Humanos. El conflicto se concentra en provincias como Imbabura, Cotopaxi y Azuay, donde bloqueos viales persisten pese a anuncios gubernamentales de acuerdos locales.

El paro surgió como respuesta inmediata al Decreto Ejecutivo 126, emitido el 13 de septiembre de 2025, que suprimió el subsidio al diésel para liberar unos 1.100 millones de dólares del presupuesto nacional, destinados a programas sociales como el Bono Raíces. Esta medida elevó el precio del combustible, afectando el transporte y los costos de productos básicos en un país donde el 40% de la población vive en pobreza, de acuerdo con informes del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC). La CONAIE, que representa a más de 5 millones de indígenas, convocó la huelga en una asamblea en Riobamba el 18 de septiembre, exigiendo derogatoria inmediata del decreto y otras reformas.

Antecedentes de tensiones económicas y sociales

Este paro revive patrones históricos de confrontación en Ecuador, similares a los de 2019 y 2022, cuando protestas indígenas obligaron a gobiernos anteriores a revertir recortes de subsidios a combustibles. En 2019, bajo Lenín Moreno, las movilizaciones duraron 11 días y dejaron 11 muertos; en 2022, con Guillermo Lasso, culminaron en la disolución de la Asamblea Nacional.

La actual crisis se agrava por el contexto económico post-pandemia y la inseguridad, con un PIB que creció solo 1,5% en 2024 según el Banco Central del Ecuador. El Gobierno justifica la eliminación del subsidio como paso para atraer inversión privada y combatir el crimen organizado, que genera pérdidas anuales de 8.000 millones de dólares. Sin embargo, la CONAIE califica estas políticas como un avance neoliberal que ignora la soberanía alimentaria y la protección ambiental.

“No hay diálogo auténtico cuando se impone el miedo, se criminaliza la protesta y se encubre la violencia con discursos de falsa paz”, indica un comunicado de la Federación de Organizaciones Indígenas y Campesinas del Azuay, que atribuye al Ejecutivo la responsabilidad por la represión en varias provincias. Organizaciones internacionales como la ONU y la CIDH han condenado el uso excesivo de la fuerza, exigiendo investigaciones transparentes sobre las muertes reportadas.

Demandas específicas y rechazo al referéndum

Entre las principales exigencias de la CONAIE figura la restitución del subsidio al diésel, la garantía de una salud pública gratuita y de calidad –en un sistema donde el gasto en salud representa solo el 4,5% del PIB–, y la reducción del IVA del 15% al 12%, tasa previa al ajuste de Noboa en 2024. Estas demandas se enmarcan en una agenda de 10 puntos aprobada en la asamblea inicial, que incluye la revocatoria de licencias mineras y la reinstalación del Parlamento Plurinacional.

Además, las comunidades rechazan el referéndum convocado para el 16 de noviembre de 2025, que propone sustituir la Constitución de Montecristi (2008) por una nueva carta magna. Aprobada con el 63,93% de apoyo en referéndum, la actual Constitución enfatiza derechos sociales, plurinacionalidad y límites al extractivismo. Para la CONAIE, el plebiscito busca debilitar conquistas de la última década, como la soberanía alimentaria y la consulta previa indígena, facilitando un modelo económico que prioriza inversiones extranjeras en sectores como minería y energía.

El presidente de la CONAIE, Marlon Vargas, desmintió reuniones con representantes gubernamentales y llamó a las bases a preservar la unidad, disciplina y comunicación territorial. “No participamos en mesas locales; nuestras demandas son nacionales”, afirmó Vargas en un comunicado del 16 de octubre. La organización también denunció una campaña de desinformación con imágenes falsas generadas por inteligencia artificial, destinadas a “confundir al país y debilitar la lucha indígena”.

Homenajes y continuidad de la movilización

En medio de la tensión, la comunidad de Cachiviro, en Otavalo (Imbabura), organizó la Gran Caravana Comunitaria el 15 de octubre en homenaje a José Guamán, comunero quichua de 30 años fallecido por un impacto de proyectil durante protestas. El recorrido al Parque El Dinosaurio, sitio del incidente, reunió a vecinos, familiares y organizaciones sociales que demandaron justicia y reparación. Guamán es la tercera víctima mortal confirmada: las otras son Rosa Elena Paqui, de 61 años, en Loja el 14 de octubre por paro cardiorrespiratorio tras exposición a gases lacrimógenos, y Efraín Fuérez, en Cotacachi por disparos el 29 de septiembre.

A pesar de un anuncio gubernamental el 15 de octubre sobre el fin del paro en Imbabura tras mesas locales, la CONAIE aclaró que no fue convocada y ratificó la continuidad nacional.

🔴 [COMUNICADO] Llamado a la unidad del Movimiento Indígena

Bloqueos persisten en vías clave de Imbabura, Cotopaxi y Azuay, con corredores humanitarios para ambulancias y medicinas. La vicepresidenta de la CONAIE, Ercilia Castañeda, enfatizó que el paro solo cesará con un diálogo directo que atienda las demandas estructurales.

El conflicto ha polarizado al país, con el Gobierno declarando estado de excepción en siete provincias desde el inicio y desplegando militares para despejar vías. Amnistía Internacional y la ONU han advertido sobre vulneraciones a derechos humanos, documentando 346 casos hasta el 16 de octubre. Mientras Noboa insiste en que la crisis está “superada” por acuerdos parciales, las bases indígenas reorganizan acciones territoriales, fortaleciendo la resistencia ante lo que perciben como un “falso triunfo ejecutivo”.