Protestas en Quito terminan en enfrentamientos tras marcha por José Guamán

Cerca de 300 manifestantes, entre estudiantes, trabajadores y organizaciones sociales, se concentraron a las 16h00 de este miércoles 15 de octubre en la avenida 10 de Agosto. Estaban frente a la Caja del Seguro, para iniciar una marcha en Quito que culminó en enfrentamientos con la policía. La protesta, convocada en memoria de José Guamán, comunero de San Pablo del Lago fallecido por un disparo en Otavalo, buscaba llegar a la Unidad de Medicina Legal. Sin embargo, fue dispersada con gases lacrimógenos cerca del Seminario Mayor. Los choques reflejan la tensión social tras 24 días de paro en Imbabura.

De acuerdo con el portal Primicias, la marcha avanzó desde la avenida 10 de Agosto hacia la avenida Patria. Allí, los manifestantes se dirigieron a la Universidad Central del Ecuador para unirse a otro grupo. Pese a los intentos policiales por bloquear las calles, los manifestantes lograron reunirse. Entonaron cánticos como “¡Por José, nadie se cansa!” en honor al comunero fallecido durante los enfrentamientos en Imbabura.

Enfrentamientos y tácticas en las calles

El recorrido se convirtió en un juego de estrategias, con manifestantes tomando rutas alternas para evadir los cordones policiales. Al llegar a la Universidad Central, los cánticos y tambores se intensificaron, pero la policía intentó dispersar la concentración en las avenidas América y Ulloa. Hacia las 18h00, la marcha se desplazó al sector del Seminario Mayor, donde los uniformados lanzaron gases lacrimógenos y los manifestantes respondieron con piedras.

Por casi dos horas, la avenida América fue escenario de enfrentamientos, con columnas de humo y barricadas improvisadas por los manifestantes en los accesos a la Universidad Central. Pasadas las 20h00, la protesta perdió intensidad. Solamente quedó un grupo de unas 100 personas que bloquearon la vía con piedras, un tanque metálico y un contenedor de basura. La policía, apostada a 500 metros, se preparaba para despejar la zona.

Contexto de las protestas y la tregua en Imbabura

Las manifestaciones en Quito se enmarcan en el paro de 24 días liderado por comunidades indígenas en Imbabura, originado por la eliminación del subsidio al diésel. La muerte de José Guamán en Otavalo, durante enfrentamientos con las fuerzas del orden, intensificó las protestas, convirtiendo su nombre en un símbolo de resistencia. Las organizaciones sociales y estudiantiles exigen justicia por su fallecimiento. Además, reclaman soluciones a las demandas del paro.

Mientras tanto, en Imbabura, representantes indígenas y el ministro del Interior, John Reimberg, acordaron este mismo 15 de octubre una tregua que incluye mesas técnicas de trabajo. También permite la reapertura progresiva de vías. Sin embargo, no todos los dirigentes indígenas respaldaron el acuerdo. Esto mantiene la incertidumbre sobre la continuidad de las movilizaciones.

Tensión persistente y próximos pasos

La jornada en Quito finalizó sin que los manifestantes llegaran a la Unidad de Medicina Legal, donde se encontraba el cuerpo de Guamán. La policía mantuvo el control de las vías, mientras los manifestantes se replegaron hacia la Universidad Central. La protesta refleja las tensiones sociales acumuladas y la demanda de respuestas frente a la represión en Imbabura.