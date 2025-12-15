Cuatro provincias han vivido 601 días bajo estado de excepción durante el Gobierno de Daniel Noboa.

Desde que Daniel Noboa asumió la Presidencia de Ecuador, el estado de excepción se convirtió en una herramienta recurrente para enfrentar la crisis de seguridad. Hasta noviembre de este año, el mandatario ha firmado 16 decretos, iniciando el primero el 8 de enero de 2024, cuando declaró el conflicto armado interno.

Un análisis del Observatorio Ecuatoriano de Conflictos detalla que cuatro provincias han permanecido el 82% del tiempo del actual Gobierno bajo esta medida constitucional. En total, 601 días de los 732 transcurridos han estado marcados por restricciones extraordinarias.

Estado de excepción en Ecuador: las provincias más afectadas

Las provincias con mayor permanencia bajo estado de excepción en Ecuador son Manabí, Guayas, Los Ríos y El Oro. Estos territorios son considerados estratégicos dentro de la política de seguridad del Ejecutivo. El informe revela que estas jurisdicciones concentran la mayor carga de decretos emitidos.

El documento también señala que varios decretos recibieron aval de la Corte Constitucional, mientras otros obtuvieron dictámenes desfavorables por incumplir requisitos legales, contradecir la Constitución o no justificar adecuadamente el conflicto armado interno.

Frente a esos pronunciamientos, el presidente Daniel Noboa respondió con la emisión de nuevos decretos, manteniendo vigente la medida en las mismas provincias y extendiendo su aplicación en el tiempo.

Otras provincias con altos niveles de emergencia

El informe identifica además a Santa Elena, con un 67% del tiempo bajo estado de excepción, y a Orellana, con 64%, como otras provincias con una presencia prolongada de esta figura jurídica durante el actual Gobierno.

Un caso particular es Esmeraldas, declarada zona especial de seguridad el 3 de junio de 2022, antes del mandato de Noboa. Desde entonces, la provincia se ha mantenido militarizada el 100 % del tiempo, según el análisis.

El Observatorio aclara que existieron otros decretos relacionados con el conflicto armado interno. Estos estaban enfocados en ampliaciones o modificaciones, pero que no correspondieron técnicamente a estados de excepción, por lo que quedaron fuera del conteo oficial. (07)