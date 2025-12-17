PSG con Pacho se corona campeón de la Copa Intercontinental 2025 al vencer a Flamengo en penales

Paris Saint-Germain venció 2-1 en la tanda de penales a Flamengo este miércoles 17 de diciembre de 2025 en el estadio Ahmad bin Ali de Doha, Qatar, para consagrarse campeón de la Copa Intercontinental FIFA, tras un empate 1-1 en los 120 minutos, en un partido que enfrentó al campeón de la UEFA Champions League contra el de la Copa Libertadores.

El equipo parisino, dirigido por Luis Enrique, contó con la participación desde el inicio del defensor ecuatoriano Willian Pacho, quien recibió una tarjeta amarilla en el segundo tiempo.

Flamengo, por su parte, tuvo al ecuatoriano Gonzalo Plata en el campo durante gran parte del encuentro.

Desarrollo del primer tiempo

El encuentro jugado en el Estadio Áhmad bin Ali en Catar comenzó con ambos equipos estudiándose, pero sin lastimarse en lo más mínimo. Los elencos dirigidos por Luis Enrique y Felipe Luiz mostraron presión alta y constantes salidas jugando desde abajo.

El campeón de la Champions League anotó en el minuto 9′, por medio de Fabián Ruiz, pero su gol fue anulado por el VAR al confirmar que el balón había salido antes.

El PSG abrió el marcador en el minuto 37′ del primer tiempo, cuando Désiré Doué desbordó por derecha y envió un centro bajo que Agustín Rossi rozó, dejando el balón servido para que Khvicha Kvaratskhelia empujara al gol.

Flamengo generó ocasiones, como un cabezazo de Erick Pulgar en el 41′ que se fue desviado. Willian Pacho contribuyó en la defensa parisina, cortando avances rivales.

Segundo tiempo y tiempo extra

En el complemento el conjunto de Felipe Luiz salió con otra actitud y empezó a inquietar a Pacho y compañía. En el 59′, el árbitro Ismail Elfath, tras revisión del VAR, concedió penal a Flamengo por falta de Marquinhos sobre Giorgian de Arrascaeta. Jorginho convirtió en el 61′ para empatar 1-1.

PSG presionó con llegadas de Ousmane Dembélé y João Neves, mientras Flamengo tuvo chances claras con Gonzalo Plata en el 86′ y Bruno Henrique en el 89′.

En el tiempo extra, ambos equipos generaron oportunidades: Marquinhos cabeceó en el 7′ del primer período extra, detenido por Rossi, y Dembélé falló remates claros en el segundo período.

El encuentro llegó a los penales sin más goles.

Definición por penales

En la tanda de penales, Matvey Safonov se convirtió en figura al detener tres lanzamientos al detenerle los remates Saúl, Pedro y Luiz Araújo. Anotó para Flamengo Nicolás De La Cruz.

En cambio los goles de PSG fueron marcados por Vitinha y Nuno Mendes. Ousmane Dembélé ganador del balón de oro y premio The Best falló para PSG, y el golero Agustín Rossi detuvo el remate de Bradley Barcola.

Esta es la segunda edición de la Copa Intercontinental FIFA, que enfrenta directamente al campeón europeo con el ganador de un playoff entre los demás continentes.

PSG accedió directamente como campeón de la Champions League 2024/2025, mientras Flamengo superó etapas previas.El título cierra un año exitoso para PSG, con múltiples trofeos nacionales e internacionales, y marca el primer campeonato mundial de clubes para el club parisino en este formato.

Willian Pacho, incluido recientemente en el XI ideal de The Best FIFA, sumó este trofeo a su palmarés.