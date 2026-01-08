PSG conquista la Supercopa de Francia 2026 al vencer en penales al Olympique de Marsella

Paris Saint-Germain conquistó este 8 de enero de 2026 la Supercopa de Francia al derrotar por 4-1 en penales al Olympique de Marsella tras empatar 2-2 en el tiempo reglamentario, en el Estadio Internacional Jaber Al-Ahmad de Kuwait City , Kuwait, extendiendo su dominio en la competición.

Primer tiempo equilibrado

En los primeros minutos, Marsella presionó con intensidad, pero PSG se asentó y tomó control del balón. El equipo dirigido por Luis Enrique abrió el marcador temprano con un gol de Ousmane Dembélé al minuto 13′ , aprovechando un error en la salida del rival para definir con una vaselina sobre el arquero Gerónimo Rulli.

Chevalier salvó su arco en varias ocasiones, destacando una intervención clave ante un remate a quemarropa de Amine Gouiri al 30′ .

Complemento de la final

En el segundo tiempo, el arquero francés volvió a ser protagonista con atajadas consecutivas ante un cabezazo y el rebote posterior. Désiré Doué estuvo cerca de ampliar la ventaja al 62′ , pero su remate de media distancia impactó en el poste.

El Olympique de Marsella reaccionó y niveló el partido al 74′ con un penal convertido por Mason Greenwood , tras una falta señalada sobre el inglés por el arquero Lucas Chevalier . El ecuatoriano Willian Pacho , titular en la defensa parisina, anotó un autogol al 87′ al intentar despejar un centro, poniendo al Marsella en ventaja temporal.

Remontada y definición en penales

Pacho se pudo recomponer y fue clave para el empate del PSG. A los 90+4 minutos Pierre Aubameyang tuvo un mano a mano con el tricolor, que le sacó la pelota al momento de rematar y provocó un contragolpe que terminó en gol del empate.

Gonçalo Ramos anotó al 90+5′ , asistido por Bradley Barcola, forzando la tanda de penales. En la definición desde los once pasos, Ramos, Vitinha , Nuno Mendes y Doué convirtieron para PSG.

Chevalier detuvo los disparos de Matt O’Riley y Hamet Traoré , mientras que Michael Murillo marcó el único para Marsella.

Historial y triunfo del PSG

Con este triunfo, Paris Saint-Germain alcanza su 14ª Supercopa de Francia , consolidándose como el máximo ganador histórico y habiendo conquistado 12 de las últimas 13 ediciones .

El club llega a este encuentro tras un histórico sextete en 2025: Ligue 1, Copa de Francia, Supercopa de Francia, UEFA Champions League, Supercopa de Europa y Copa Intercontinental.

La edición 2026 de la Supercopa de Francia se disputó fuera del territorio francés por motivos de expansión global, en un estadio sin presencia significativa de aficionados de ambos equipos debido al boicot de las hinchadas.