Puente Bailey restablece circulación en vía Cuenca- Girón- Pasaje

La vía Cuenca–Girón–Pasaje, en el kilómetro 123, fue reabierta al tránsito vehicular este viernes 24 de octubre tras la instalación de un puente Bailey sobre el río Mollopongo, informó el Ministerio de Infraestructura y Transporte (MIT). La estructura provisional restablece la conectividad entre las provincias de Azuay y El Oro, interrumpida desde el 15 de octubre debido a una explosión que destruyó el puente original. La solución temporal permite el paso de vehículos mientras se planifica la construcción de un nuevo puente definitivo.

El puente Bailey, de 30 metros de largo y 3,4 metros de ancho, fue instalado en siete días, según el MIT. La Comisión de Tránsito del Ecuador (CTE) supervisará el flujo vehicular en la zona para garantizar la seguridad. La explosión, calificada como un acto de terrorismo por la Fiscalía, dejó un conductor herido, cuatro buses dañados y graves afectaciones estructurales.

Construcción e impacto de la solución temporal

El MIT detalló que la estructura metálica es una medida emergente para recuperar la conexión vial, vital para el transporte entre Azuay y El Oro. Los trabajos, realizados en tiempo récord, respondieron a la urgencia de restablecer el tránsito en una ruta clave para la región. La institución destacó que los estudios técnicos para un puente definitivo están en marcha, aunque no se especificó un cronograma para su ejecución.

El puente Bailey soporta el paso de vehículos ligeros y pesados. La CTE mantendrá personal en el lugar para regular la circulación y prevenir incidentes.

Incidente y avances en la investigación

La interrupción de la vía se originó el 15 de octubre, cuando una explosión destruyó el puente sobre el río Mollopongo. Según reportes policiales, el estallido fue causado por cilindros de gas colocados intencionalmente. El incidente, que dejó un conductor herido y afectó cuatro buses, ocurrió horas después de la detonación de un coche bomba en una zona comercial de Guayaquil, lo que ha llevado a la Fiscalía a investigarlo como un posible acto de terrorismo.

Las autoridades no han proporcionado detalles adicionales sobre los responsables o los avances en la investigación. Sin embargo, el MIT enfatizó la importancia de mantener a la ciudadanía informada a través de canales oficiales para evitar rumores o desinformación.