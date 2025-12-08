Puerto Bolívar: hallan cabeza humana en una funda de regalo a una cuadra de una escuela

La tarde de este 8 de diciembre, en la parroquia Puerto Bolívar, en Machala, moradores alertaron a la Policía del hallazgo de restos humanos dentro de una funda de regalo. Junto a los restos había un panfleto con amenazas, lo que motivó el inicio de una investigación para determinar quién es la víctima y por qué se produjo el hecho.

Hallazgo del paquete y primeras alertas

El hallazgo ocurrió cerca de la avenida Bolívar Madero Vargas, en un sector cercano a instituciones educativas. Ciudadanos que transitaban por el área observaron que un vehículo se detuvo brevemente y arrojó una funda de regalo y una cartulina antes de retirarse a gran velocidad.

Testigos notaron manchas de sangre en el paquete, por lo que decidieron no manipularlo y alertaron de inmediato al ECU-911. Minutos después, personal policial acordonó la zona para verificar el contenido y asegurar la escena.

Los agentes confirmaron que dentro del envoltorio había restos humanos correspondientes a la cabeza de un hombre, cuya identidad aún no ha sido determinada. No se encontraron otras partes del cuerpo en el sitio.

Aparición de un panfleto con amenazas en Puerto Bolívar

Junto a la funda se halló un panfleto cuyo contenido está siendo analizado por unidades especializadas. El mensaje hacía referencia directa a alias “Cara de Pañal”, identificado por la Policía como un líder del grupo delictivo Los Lobos.

El contenido del panfleto —sin reproducir expresiones violentas o insultos— incluía amenazas dirigidas contra dicho individuo, lo que sugiere que el abandono del paquete tendría relación con disputas entre organizaciones criminales que operan en la zona.

Las autoridades no han confirmado si la víctima guarda relación con estos grupos o si el acto fue empleado como mensaje intimidatorio entre estructuras delictivas.

Investigación policial y búsqueda del cuerpo

El coronel Fabary Montalvo, comandante de la Policía Nacional en la provincia de El Oro, informó que hasta el momento no se ha localizado el resto del cuerpo de la víctima. Por ello, equipos especializados realizarán búsquedas en sectores aledaños a Puerto Bolívar.

Unidades de Criminalística levantaron la evidencia encontrada, incluida la funda de regalo y el panfleto, para someterlos a peritajes que permitan obtener huellas, rastros biológicos o información que ayude a reconstruir la ruta del vehículo involucrado.

Las cámaras de seguridad del sector también están siendo revisadas para identificar el automóvil que habría dejado el paquete en la vía.

Contexto de seguridad en Machala

Machala y su parroquia Puerto Bolívar han registrado varios hechos violentos durante el último año, asociados a disputas entre organizaciones delictivas que intentan controlar actividades ilícitas en la zona portuaria. La Policía mantiene operativos preventivos y refuerzos en puntos considerados de riesgo.

Este nuevo caso se suma a las investigaciones por amenazas y ataques vinculados a estructuras delictivas que operan en El Oro, una provincia clave por su cercanía con rutas terrestres y marítimas.

Las autoridades reiteraron que la prioridad es identificar a la víctima, establecer el móvil del hecho y determinar si existe relación directa con grupos criminales.