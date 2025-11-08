COMUNIDAD POR USD 1
Operativo militar detecta campamento de minería ilegal en Camilo Ponce Enríquez

Hace 4 meses
Ecuador
¿Qué pasará con los turnos de licencias en la ANT tras las fallas del sistema AXIS 4.0?

El sistema AXIS 4.0 sigue presentando intermitencias que afectan la atención en las agencias de la ANT a nivel nacional. Miles de usuarios en Ecuador reportan retrasos en sus trámites.
Qué pasará con los turnos de licencias en la ANT tras las fallas del sistema AXIS 4.0.
La ANT recordó que los trámites más demandados corresponden a la emisión de licencias tipo A y B. Foto: @ANT_ECUADOR.
Qué pasará con los turnos de licencias en la ANT tras las fallas del sistema AXIS 4.0.
La ANT recordó que los trámites más demandados corresponden a la emisión de licencias tipo A y B. Foto: @ANT_ECUADOR.

El Diario

Redacción ED.

El Diario

Redacción ED.

sebastianpencas@gmail.com

La Agencia Nacional de Tránsito (ANT) informó que las fallas en el sistema AXIS 4.0 siguen afectando la atención en sus agencias en todo el país. Además, ha causado la reprogramación de turnos para miles de usuarios que buscaban realizar trámites presenciales.

Los turnos agendados para el 7 de noviembre se reagendarán automáticamente para la semana del 10 al 14 de noviembre. Estos serán en el mismo punto de atención. El horario habitual de atención se mantiene entre 08:00 y 16:30, según detalló la ANT en su comunicado oficial.

Usuarios deben presentar turno original y cumplir requisitos

Los ciudadanos deberán presentar el turno impreso con la fecha original, además de cumplir con todos los requisitos establecidos para cada tipo de trámite. La entidad solicitó comprensión a los usuarios e indicó que su equipo técnico trabaja para restablecer el sistema AXIS 4.0 en el menor tiempo posible.

La ANT recordó que los trámites más demandados corresponden a la emisión de licencias tipo A y B. Estos documentos son esenciales para la conducción de motocicletas y vehículos livianos.

Requisitos para licencias tipo A y B en Ecuador

El trámite de licencias no profesionales tipo A y B se realiza únicamente en las oficinas autorizadas de la ANT. La licencia tipo A aplica para quienes conducen motocicletas. Mientras que la licencia tipo B corresponde a automóviles o camionetas con acoplados de hasta 1,75 toneladas de carga útil.

Estos permisos están destinados a personas mayores de 18 años, sean ecuatorianas o extranjeras. Para iniciar el proceso, los solicitantes deben cumplir con todos los documentos requeridos.

Los requisitos incluyen: título de conductor no profesional, permiso de aprendizaje. También se requiere el examen psicosensométrico vigente (60 días), cédula, papeleta de votación. Finalmente, el certificado de tipo sanguíneo de la Cruz Roja y comprobante de pago son necesarios.

También se exige certificado de haber culminado la educación básica. El pago del trámite puede realizarse en línea a través del portal oficial www.ant.gob.ec, lo que permite mayor comodidad y evita filas innecesarias.

ANT trabaja en solución para AXIS 4.0

La Agencia Nacional de Tránsito (ANT) reiteró su compromiso con los ciudadanos y garantizó que su equipo técnico mantiene labores continuas para solucionar las fallas del sistema AXIS 4.0. Recomendó a los usuarios consultar información actualizada únicamente a través de sus canales oficiales.

