Qué se sabe de la muerte de Thiago Arroyo y por qué marcó a los realities ecuatorianos

Ricardo Josué Arroyo, conocido como Thiago Arroyo, falleció a los 33 años en la ciudadela Los Choferes, en Chone, provincia de Manabí. El hecho se conoció públicamente la mañana de este 8 de diciembre de 2025, aunque reportes de prensa señalan que la alerta a las autoridades se produjo en horas de la madrugada. La Policía mantiene una investigación abierta para esclarecer las circunstancias del deceso.

Según la información preliminar difundida por varios medios, un familiar habría advertido una situación inusual en el área del gimnasio anexo a la vivienda y notificó a las autoridades cerca de la 01h30. Al acudir al sitio, se confirmó el fallecimiento. Hasta el momento no se ha informado una causa oficial. Sin embargo, medios nacionales reportan que podría tratarse de un suicidio.

La noticia generó reacciones en redes sociales y mensajes de condolencia de excompañeros de pantalla y seguidores del deportista, quien había mantenido una presencia pública vinculada al mundo del fitness y la competencia televisiva.

Lo que dice su esposa

A través de una publicación en redes sociales, su esposa, Radmila Silva, escribió un sentido mensaje dedicado a Arroyo. “Mi amor… Mi único y verdadero amor. Amor de mi vida, estás plasmado en mi alma por siempre. Te amaremos hasta la eternidad”, escribió junto a una foto del exchico reality junto a sus hijos. Con ella, ya alejado de la televisión, procreó dos hijos.

En su paso por la televisión, a Thiago se le conocieron varias parejas quienes también eran parte del medio; sin embargo, una de las más recordadas es Evelyn Naula, con quien tuvo una hija.

“Recién salgo del asombro, no tengo palabras para esto, para mi hija, solo agradecimiento a quien me dio el mejor regalo de vida. Lamento mucho la pérdida. Mis condolencias a sus familiares, a sus hijos, a su esposa, mamá. Gracias a todos por los mensajes de apoyo y condolencias”, escribió Naula junto a una foto con Arroyo.

Su paso por Calle 7 y BLN

Thiago Arroyo alcanzó notoriedad nacional tras su participación en Calle 7 y posteriormente en BLN, dos formatos de competencia física muy populares en la televisión ecuatoriana. En estos programas, los participantes enfrentaban desafíos individuales y por equipos que evaluaban fuerza, resistencia y destrezas deportivas.

De acuerdo con perfiles publicados tras su muerte, su desempeño en estas producciones lo posicionó como uno de los competidores recordados por el público, consolidando una base de seguidores que luego lo acompañó en sus proyectos personales fuera de la pantalla.

El reconocimiento mediático de esa etapa también se reflejó en su crecimiento en redes sociales, donde compartía rutinas de entrenamiento, competencias y contenido ligado al alto rendimiento.

Carrera deportiva y emprendimientos

Además de su paso por realities, Thiago Arroyo desarrolló una trayectoria en el ámbito deportivo. Publicaciones recientes señalan que practicaba artes marciales mixtas y participó en torneos nacionales e internacionales.

En 2013, abrió un gimnasio en Machala, donde impartía clases relacionadas con estas disciplinas. Con el tiempo, continuó vinculado al entrenamiento físico y al acondicionamiento deportivo como parte de su actividad profesional.

En Chone, era propietario de su gimnasio Wolfit/Wolffit, espacio asociado a su marca personal y a una comunidad local de deportistas. Reportes de prensa indican que el establecimiento funcionaba dentro o junto a su vivienda en la ciudadela Los Choferes.

Investigación en curso

Las autoridades no han difundido, por ahora, detalles oficiales adicionales sobre la investigación. Los reportes periodísticos coinciden en que el proceso continúa abierto y que se esperan resultados de pericias para establecer con precisión las circunstancias del fallecimiento.

Medios nacionales han señalado que la información conocida hasta el momento proviene de reportes preliminares y de confirmaciones familiares sobre el deceso. Por ello, el caso permanece sujeto a actualizaciones conforme se emitan pronunciamientos oficiales.

En el ámbito público, el impacto de la noticia se ha centrado en su figura como exintegrante de programas de competencia y en su posterior consolidación como entrenador y empresario del sector fitness.