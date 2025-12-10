¿Qué sigue después del título? Rancho López ya mira el futuro tras ser campeón nacional

Tras el título nacional senior, Rancho López analiza su proyección deportiva, la renovación del plantel y su rol como equipo referente de Santo Domingo. Este es el futuro del club tras el campeonato nacional senior.

El club Rancho López, conocido como el equipo del chanchito, inició su planificación futura luego de consagrarse campeón nacional de fútbol senior 2025, el 7 de diciembre, en Tulcán, tras el torneo organizado por Fedenaligas, representando a Santo Domingo de los Tsáchilas.

Un título que abre una nueva etapa

El campeonato nacional senior marcó un antes y un después para Rancho López. El logro deportivo consolidó al club como referente del fútbol barrial, pero también activó una etapa de análisis institucional.

La dirigencia señaló que el objetivo inmediato no se limita al festejo. Por el contrario, el enfoque está puesto en sostener el rendimiento, fortalecer la estructura deportiva y proyectar al club en nuevos escenarios competitivos.

Este proceso cobra relevancia porque el título obtenido en Carchi es el primero en la categoría senior masculina para la provincia tsáchila en décadas de participación nacional.

Base deportiva y evaluación del plantel

Tras cerrar el torneo como invicto, la directiva confirmó que la base del plantel se mantiene, ya que el grupo mostró regularidad y compromiso durante toda la competencia.

Sin embargo, se analiza una renovación parcial en ciertas líneas, con el propósito de equilibrar experiencia y juventud, sin alterar el funcionamiento colectivo del equipo campeón, informó Wladimir López, directivo.

Jugadores como Wilman Buele, Paúl Cherre, Jair Rosero, Juan Alcívar, Axel Vera y Bardis Ayoví continúan siendo considerados pilares deportivos del club.

Identidad y respaldo barrial

Rancho López, elenco oriundo de Puerto Limón, es ampliamente identificado como el equipo del chanchito, un apodo que forma parte de su identidad barrial y que lo acompaña en competencias provinciales y nacionales.

Esa identidad ha permitido consolidar una hinchada fiel y un fuerte sentido de pertenencia, factores que la dirigencia considera claves para sostener futuros proyectos deportivos.

El respaldo comunitario también ha sido un componente importante en la participación constante del club en torneos parroquiales, provinciales y ahora nacionales. El club incluso tiene una canción a ritmo de cumbia en su honor: “en la cancha se siente la historia Rancho López nació para ganar. Con el rojo que enciende la gloria y el blanco que nunca deja de brillar”, reza un estribillo.

El valor del título nacional senior

El campeonato se obtuvo en un torneo que reunió a 20 provincias del país, lo que incrementa el peso deportivo del logro alcanzado por los “rancheros”.

Durante la fase de grupos, el equipo ganó 4–1 a Orellana y 4–0 a Cañar; luego superó 1–0 a Bolívar en cuartos de final y 1–0 a Tungurahua en semifinales.

En la final, disputada el 7 de diciembre, venció 2–0 a Napo. Con este resultado se selló el campeonato y confirmó una campaña sólida en todas sus líneas.

Referentes y liderazgo deportivo

Uno de los nombres destacados fue Wilman Buele, arquero del club y mejor deportista del torneo.

Buele cuenta con pasado en el fútbol profesional, experiencia que aportó liderazgo y seguridad al equipo en los momentos decisivos del campeonato.

Desde el plantel se destacó que el título fue el resultado del trabajo colectivo, más allá de las individualidades.

Reconocimiento institucional y planificación

El logro deportivo tuvo un reconocimiento oficial en la sesión del Concejo Municipal del martes 9 de diciembre de 2025. Allí la directiva y el equipo recibieron un homenaje por el campeonato nacional.

Marcelo López, presidente del club, indicó que el título refuerza la responsabilidad institucional de seguir compitiendo y representando a la provincia en los diferentes torneos barriales. “Dimos lo mejor, lo mejor de lo mejor, pusimos todo el esfuerzo, a pesar de la altura supimos estar al frente. Dios quiso que tengamos el título de campeón nacional”, dijo López.

Añadió que, aunque por ahora el enfoque está en el fútbol barrial, no se descarta que en el largo plazo se analicen proyectos deportivos de mayor alcance como el de disputar el ascenso en la Segunda Categoría.