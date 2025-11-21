COMUNIDAD POR USD 1
Hace 5 meses
Deportes
Fútbol

Querétaro oficializa salida de Jonathan Perlaza y cinco jugadores más rumbo al Clausura 2026

Querétaro FC anunció la salida de Jonathan Perlaza y otros cinco jugadores al finalizar contratos, como parte de la renovación para el Clausura 2026 de Liga MX.
Querétaro oficializa salida de Jonathan Perlaza y cinco jugadores más rumbo al Clausura 2026
El club Querétaro FC de la Liga MX confirmó la no renovación de contratos de seis jugadores, incluido el lateral ecuatoriano Jonathan Perlaza, para el torneo Clausura 2026, en un proceso de ajustes contractuales y técnicos que libera espacio en la plantilla.

Anuncio oficial del club

Querétaro emitió un comunicado en sus redes sociales agradeciendo el aporte de los futbolistas salientes: “Gracias por defender los colores del Azul y Negro. Su nombre está escrito en la historia del club”. La lista incluye a Jonathan Perlaza, Jesús Piñuelas (fin de préstamo), Rodrigo Bogarín, Omar Mendoza, Bruce El-Mesmari y Pablo Barrera. Todos concluyeron su vínculo al cierre de la temporada Apertura 2025.

Perlaza, de 27 años y originario de Guayaquil, Ecuador, disputó 61 partidos en total con los Gallos Blancos: 11 en las temporadas 2019 y 2020, y 50 entre 2022 y 2025. En su último ciclo, registró participaciones clave en la media cancha y defensa, contribuyendo a la estabilidad del equipo en la zona baja de la tabla.

Trayectoria en México

El jugador llegó a Querétaro en 2019 procedente de Barcelona Sporting Club, donde se consolidó como extremo derecho. Tras un período en 2021 con Vancouver Whitecaps de la MLS, regresó a los Gallos en 2022. Durante su paso, acumuló minutos en Liga MX y copas locales, destacando por su versatilidad como lateral-volante.

Futuro incierto en el mercado

Con su salida confirmada, Perlaza se posiciona como opción para equipos de la LigaPro Serie A de Ecuador, donde su experiencia en competiciones internacionales podría atraer interés de clubes grandes. Su agente no ha emitido declaraciones sobre posibles destinos, pero el mercado de fichajes para 2026 abre oportunidades en Sudamérica y Norteamérica.

Ecuatorianos que permanecen

Querétaro mantendrá en su plantilla a otros tres seleccionados ecuatorianos: Jhojan Julio, Michael Carcelén y Edison Gruezo, quienes forman parte del núcleo para la próxima campaña. Julio, con contrato hasta 2026, ha sido titular habitual en el ataque, mientras Carcelén y Gruezo aportan solidez en defensa y mediocampo.

La directiva de Querétaro, bajo el nuevo plan deportivo, busca elevar la competitividad del equipo, que finalizó en posiciones de Play In durante el Apertura 2025. Estas bajas permiten incorporar refuerzos alineados con la visión del cuerpo técnico, enfocado en jugadores que se ajusten al esquema táctico para evitar el descenso.

Impacto en la Liga MX

El torneo Clausura 2026 inicia en enero. La salida de veteranos como Barrera (ex América) y Mendoza marca el fin de una era, mientras el club prioriza juventud y proyección. Perlaza, con pasaporte ecuatoriano-mexicano por herencia, deja un legado de cuatro temporadas en el fútbol azteca.

El club presentará su plantilla renovada en pretemporada, programada para diciembre. Mientras, Perlaza se enfoca en mantener forma física ante posibles pruebas o negociaciones. 

