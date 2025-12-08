Quevedo registra dos balaceras en menos de 24 horas: una Policía y tres ciudadanos resultan heridos

Dos ataques armados registrados en la parroquia Venus, en Quevedo, dejaron una Policía herida y tres ciudadanos lesionados, generando preocupación entre los habitantes.

Dos ataques armados ocurridos el domingo en la parroquia Venus, en el cantón Quevedo, dejaron una Policía y tres personas heridas, según informó la Policía Nacional, que investiga por qué se produjeron los hechos y si existe relación entre ambos.

Agente de Policía herida en medio de reunión familiar

Una alerta ciudadana activó la presencia policial en el sector La Olla, en la parroquia Venus, luego de reportarse un ataque armado contra una funcionaria en servicio activo. La víctima fue identificada como Maholy Dayana B., de 24 años, quien pertenece a la Zona 9, Distrito Portete, y se encontraba en sus días de descanso.

Según el reporte oficial, alrededor de la vivienda donde celebraba una reunión familiar, dos hombres encapuchados, que se movilizaban en una motocicleta Pulsar negra, dispararon de manera directa contra quienes estaban en el sitio. La funcionaria resultó herida con un impacto en el tobillo derecho.

Los agentes de la Unidad de Criminalística levantaron varios indicios balísticos calibre 9 mm, que quedaron en la escena. La joven fue trasladada al hospital del IESS para recibir atención médica y se mantiene en observación.

Vecinos describen un ataque rápido y confuso

De acuerdo con el testimonio de Jimmy B., hermano de la afectada, el ataque ocurrió de forma inesperada mientras compartían en los exteriores de la vivienda. Mencionó que los agresores actuaron con rapidez y que, debido a la confusión, no lograron distinguir más características de los sujetos.

Los habitantes del sector afirmaron que escucharon varias detonaciones antes de ver a los atacantes huir hacia una vía cercana. La Policía activó un operativo inmediato para rastrear la motocicleta reportada, sin resultados hasta el momento.

Segundo ataque armado deja tres heridos en la misma parroquia

Horas después, a las 02:04 de la madrugada, se registró un nuevo ataque a pocas cuadras del primero, en la avenida Milton Reyes, entre las calles Fernando Daquilema y Miguel Pozo, zona ubicada detrás del Paseo Shopping de la parroquia Venus.

En este hecho resultaron heridos Brush Alexander M. (22), Danny Ariel G. (25) y María Fernanda B. (39), quienes presentaron heridas en el abdomen, pie y pierna. Todos fueron trasladados al hospital Sagrado Corazón de Jesús.

En el lugar del ataque, la Policía halló siete indicios balísticos de calibres 3.30 y 9 mm, lo que confirma la intensidad de los disparos realizados contra el grupo de personas que estaba reunido.

Testigos vieron una camioneta desde donde salieron los disparos

Un allegado, identificado como Darwin F., explicó que se encontraban en el exterior de una vivienda consumiendo bebidas alcohólicas cuando una camioneta Chevrolet Luv gris doble cabina, con carpa, llegó al sitio. Desde el interior del vehículo, varios individuos abrieron fuego contra el grupo.

Uno de los heridos indicó que vio cómo la camioneta se estacionó brevemente, tras lo cual se escucharon las detonaciones. Las víctimas aseguraron desconocer los motivos del ataque.

Investigación en curso y posible relación entre los atentados

La Policía inició las primeras diligencias para determinar si ambos hechos estarían conectados, debido a que ocurrieron en la misma parroquia y con pocas horas de diferencia. Además, los investigadores trabajan en la identificación de las motocicletas y vehículos utilizados por los atacantes.

Las autoridades reforzaron los patrullajes en la parroquia Venus para evitar nuevos incidentes y recopilar información que permita dar con los responsables (5).