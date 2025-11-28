COMUNIDAD POR USD 1
Operativo militar detecta campamento de minería ilegal en Camilo Ponce Enríquez

Hace 5 meses
Ecuador
Gobierno

¿Quién es María Daniela Conde? La nueva figura que toma el mando en Petroecuador

La designación de María Daniela Conde impulsa un cambio en Petroecuador con enfoque en eficiencia, transparencia y modernización del sector energético.
2 minutos de lectura
¿Quién es María Daniela Conde? La nueva figura que toma el mando en Petroecuador
María Daniela Conde se desempeñó como Viceministra de Hidrocarburos, rol desde el cual impulsó modernización normativa y atracción de inversión internacional. Foto: X @ViceminEnergia.
¿Quién es María Daniela Conde? La nueva figura que toma el mando en Petroecuador
María Daniela Conde se desempeñó como Viceministra de Hidrocarburos, rol desde el cual impulsó modernización normativa y atracción de inversión internacional. Foto: X @ViceminEnergia.

El Diario

Redacción ED.

El Diario

Redacción ED.

sebastianpencas@gmail.com

María Daniela Conde asumió la Gerencia General Subrogante de Petroecuador después de la decisión adoptada por el Directorio de la empresa estatal. Su designación impulsa un cambio estratégico dentro del sector de hidrocarburos, en un momento clave para fortalecer la eficiencia y la transparencia institucional.

Conde agradeció la confianza del Presidente de la República, Daniel Noboa, y de la Ministra de Ambiente y Energía. Además, aseguró que orientará su gestión hacia el fortalecimiento del manejo corporativo. “Trabajaré para que Petroecuador alcance los estándares de eficiencia y transparencia que los ecuatorianos merecen, impulsando acciones que consoliden su aporte al desarrollo nacional”, afirmó.

¿Cómo funcionarán los feriados de Navidad y Año Nuevo en Ecuador? Días libres y recuperables

Trayectoria de María Daniela Conde

María Daniela Conde es Economista por la Universidad San Francisco de Quito y posee una Maestría en Ciencias en Economía y Gestión otorgada por la London School of Economics (Escuela de Economía de Londres). También suma formación ejecutiva desarrollada en Stanford University (Universidad Stanford), lo que refuerza su perfil técnico y estratégico para liderar la petrolera estatal.

Su experiencia combina funciones relevantes en el sector público y privado. Se desempeñó como Viceministra de Hidrocarburos, rol desde el cual impulsó modernización normativa y atracción de inversión internacional. Durante ese periodo aplicó reformas que fortalecieron la competitividad energética del país.

Conde también gestionó estrategias de alto nivel como Subsecretaria General de Acción Estratégica de la Presidencia de la República. En el sector privado trabajó en McKinsey & Company, donde lideró proyectos de transformación energética, infraestructura y digitalización en Latinoamérica.

Cambio dentro de la empresa pública

Este nombramiento marca un momento decisivo para Petroecuador. La empresa destacó que su llegada permitirá consolidar eficiencia institucional, robustecer la seguridad energética y fortalecer el aporte de la compañía al desarrollo nacional. Su perfil técnico dinamiza las metas de modernización y mejora operativa.

