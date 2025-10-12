COMUNIDAD POR USD 1
VIVO

Operativo militar detecta campamento de minería ilegal en Camilo Ponce Enríquez

Hace 4 meses
Quito
Gobierno

Quito: Arcsa halla productos caducados y sin registro sanitario en bodega de la Aduana

Durante un control sanitario en Quito, Arcsa halló productos vencidos y sin registro sanitario. Entre lo decomisado constan bebidas alcohólicas y naturales de contrabando.
Quito: Arcsa halla productos caducados y sin registro sanitario en bodega de la Aduana
Personal de Arcsa ejecutando operativos. Foto: X de Arcsa @Arcsa_Ec
Quito: Arcsa halla productos caducados y sin registro sanitario en bodega de la Aduana
Personal de Arcsa ejecutando operativos. Foto: X de Arcsa @Arcsa_Ec

Técnicos de la Agencia Nacional de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria (Arcsa) identificaron productos caducados y sin registro sanitario en una bodega de la Aduana de Quito. El operativo se ejecutó en horas de la mañana de este domingo 12 de octubre de 2025. Los funcionarios realizaron una inspección de más de 3.900 bultos, que incluían artículos alimenticios y bebidas que no cumplían los estándares de seguridad sanitaria.

Según el informe preliminar, los productos detectados carecían de número de lote y de etiquetas que garanticen su origen y trazabilidad. Por ello, los clasificaron como no aptos para el consumo humano, y quedaron retenidos en el sitio mientras se realiza el proceso de verificación aduanera. Además, el personal técnico confirmó que parte del cargamento presentaba fechas de vencimiento alteradas, lo que constituye una infracción sanitaria y aduanera.

Inspección conjunta entre Arcsa y Aduana

Durante el control, los técnicos de Arcsa trabajaron en coordinación con el personal del Servicio Nacional de Aduana del Ecuador (Senae), entidad que había reportado previamente el ingreso irregular de bebidas alcohólicas por contrabando en la provincia de Esmeraldas. Este antecedente motivó la revisión del lote almacenado en Quito, donde se encontraron decenas de cajas de cerveza y bebidas naturales de procedencia extranjera.

No contaban con etiquetado en español

El personal de control constató que los envases no contaban con etiquetado en español, registro sanitario o documentación legal que respalde su importación. Por esta razón, las autoridades catalogaron el material como mercadería irregular y procedieron a su retención preventiva. Arcsa anunció que se realizarán análisis de laboratorio para confirmar las condiciones de calidad y determinar si los productos presentan riesgos para la salud pública.

En redes sociales, la Aduana del Ecuador informó que el operativo se desarrolló como parte de las acciones de vigilancia sanitaria y control aduanero que se ejecutan a escala nacional. El organismo recordó que la venta o distribución de alimentos y bebidas sin registro representa una infracción sancionada por la ley, con multas económicas y decomiso definitivo del producto. (MV).

