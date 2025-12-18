Alcaldías de Quito y Manta impulsan nuevos proyectos con apoyo regional de USD 5 millones

Las alcaldías de Quito y Manta activan nuevos proyectos orientados a la migración regular y la inclusión económica, como parte de una inversión regional que supera los USD 5 millones.

La iniciativa se presentó este 18 de diciembre de 2025, en el Día del Migrante, según informó la CAF-Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe.

Migración regular con liderazgo de ciudades

El financiamiento respalda acciones lideradas por ciudades de Ecuador, Colombia y México, bajo la coordinación de la Coalición de Alcaldes de las Américas sobre Migración.

El modelo prioriza soluciones locales ante el estancamiento de políticas migratorias impulsadas desde los gobiernos nacionales.

La inversión permitirá ampliar el acceso al trabajo digno, mejorar sistemas de identificación digital y agilizar procesos de regularización migratoria para personas en movilidad humana.

Además, la estrategia promueve inclusión social, estabilidad laboral y reducción de la informalidad.

Quito ampliará servicios en zonas con mayores barreras

En la capital ecuatoriana, el proyecto impulsa la expansión de la Casa de la Movilidad Humana sin Fronteras hacia sectores periféricos.

Estas zonas concentran mayores dificultades de acceso a servicios públicos para personas migrantes y refugiadas.

La propuesta incorpora equipos móviles que brindarán orientación legal, apoyo en salud mental y acompañamiento en trabajo social.

Asimismo, se articulará con una Política Metropolitana de Medios de Vida dirigida a personas vulnerables, incluidas aquellas en movilidad humana.

Manta fortalece ingresos de mujeres migrantes

En el caso de Manta, el programa se orienta a mujeres migrantes y desplazadas vinculadas a los sectores alimentario y textil.

El plan fomenta su organización en asociaciones productivas, con acceso a capacitación empresarial y capital inicial.

Las participantes también ingresarán a mercados locales y digitales, con el objetivo de fortalecer ingresos sostenibles. La estrategia apunta a consolidar procesos de formalización económica y autonomía financiera.

Alcaldes piden ampliar el financiamiento municipal

La Coalición de Alcaldes destacó que los USD 5 millones cumplen un rol catalizador para escalar iniciativas locales.

En ese marco, alcaldes y organismos aliados instaron a gobiernos nacionales, donantes y bancos de desarrollo a invertir directamente en soluciones impulsadas por ciudades.

La CAF actúa como aliado estratégico de la Coalición, promoviendo inversión directa y financiamiento catalizador. El objetivo apunta a consolidar modelos municipales de inclusión migratoria con impacto regional.