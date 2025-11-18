Quito recibe bonos del Gobierno: así se cubrirá la deuda de más de USD 175 millones

El Concejo Metropolitano aprobó recibir bonos del Estado para cubrir parte de la deuda que el Gobierno mantiene con Quito por el Modelo de Equidad Territorial entre mayo y octubre.

El Concejo Metropolitano de Quito aprobó el 18 de noviembre de 2025, con 19 votos, aceptar bonos del Estado como parte del pago de la deuda que el Gobierno adeuda al Municipio, correspondiente al periodo mayo–octubre de 2025, debido al Modelo de Equidad Territorial.

Deuda acumulada y mecanismo de pago

El Gobierno Nacional mantiene una deuda de USD 175,99 millones con el Municipio de Quito por transferencias pendientes del Modelo de Equidad Territorial. La cifra corresponde al periodo comprendido entre mayo y octubre de 2025, según informó el Municipio.

El Ministerio de Economía y Finanzas propuso realizar el pago mediante un mecanismo mixto. El plan contempla transferir USD 80 millones en bonos del Estado y USD 95,9 millones en efectivo, con el objetivo de poner al día los pagos hasta octubre de este año.

La propuesta fue sometida a votación debido a que el uso de bonos como forma de pago supera el límite establecido por la normativa municipal. En sesión ordinaria, el Concejo aprobó la aceptación con 19 votos a favor, tras evaluar los términos financieros ofrecidos.

Argumentos del Municipio y postura del alcalde

El alcalde Pabel Muñoz reconoció que la utilización de bonos no es el mecanismo ideal para que el Gobierno salde obligaciones con los gobiernos locales. Sin embargo, expresó que esta ha sido la única alternativa formal presentada por el Ministerio de Economía y Finanzas.

“Es inaudito que así se pretenda saldar la deuda con los Gobiernos Autónomos Descentralizados”, señaló Muñoz, al destacar que Quito necesita certezas presupuestarias para garantizar la ejecución de obras y servicios.

El alcalde también cuestionó que, pese al incremento del IVA aplicado a nivel nacional, el Gobierno no haya convocado a una reunión técnica para explicar cuánto más deberían recibir los municipios por ingresos corrientes. Aseguró que la ciudad requiere información clara para planificar su presupuesto de manera eficiente.

Condiciones de los bonos ofrecidos

Los bonos del Estado que recibirá Quito como parte del pago tienen plazos de tres y cinco años, con tasas de interés de 8,75 % y 9,25 %, superiores a la tasa pasiva promedio del Banco Central. Estas condiciones implican un rendimiento positivo para la ciudad respecto a instrumentos financieros tradicionales.

Los intereses se pagarán de manera semestral, lo que permitirá al Municipio generar ingresos periódicos durante el periodo de vigencia de los bonos. De acuerdo con la administración municipal, estos valores podrán destinarse a programas priorizados en el presupuesto.

Marco normativo y decisiones del Concejo

Debido a que la aceptación de bonos como forma de pago no es obligatoria y supera los montos señalados en la ordenanza financiera vigente, el tema debía ser aprobado por el Concejo Metropolitano.

Los concejales analizaron las implicaciones administrativas del mecanismo. Aunque varios ediles expresaron preocupación por la recurrencia del Gobierno en métodos alternativos de pago, la mayoría respaldó la medida.

La aprobación permitirá al Municipio regularizar sus ingresos hasta octubre de 2025. Además reducir el impacto que la deuda acumulada podría causar en la ejecución de proyectos de infraestructura, movilidad, seguridad y servicios básicos.

Contexto general y situación financiera

El anuncio se produce en un escenario donde Quito ha reclamado de forma reiterada el cumplimiento de las transferencias nacionales. En días recientes, el alcalde advirtió que la ciudad lleva “casi una década sin una gran obra del Gobierno Nacional”, lo que ha generado preocupación entre sectores ciudadanos y empresariales.

Con la aceptación de los bonos, el Municipio espera sostener la planificación financiera del último trimestre del año y garantizar la continuidad de obras previstas en su programación anual.