Operativo militar detecta campamento de minería ilegal en Camilo Ponce Enríquez

Hace 5 meses
Quito
Sociedad

Quitofest 2025 presenta su cartel oficial con 12 bandas internacionales

Quito anuncia la programación completa del Quitofest 2025, un festival gratuito con artistas internacionales y nacionales que se realizará del 28 al 30 de noviembre.
3 minutos de lectura
Quitofest 2025 presenta su cartel oficial con 12 bandas internacionales
Quitofest 2025 presenta su cartel oficial con 12 bandas internacionales
Redacción ED.

Redacción ED.

El Quitofest 2025 confirma su cartel oficial con artistas internacionales y locales, tres días de conciertos gratuitos y actividades culturales en el Parque Bicentenario.

El Quitofest 2025 reunirá a 12 bandas internacionales y 36 agrupaciones entre el 28 y 30 de noviembre en el Parque Bicentenario de Quito, donde el Municipio impulsa este festival como parte de las Fiestas de Quito para fortalecer el acceso a la cultura.

Un festival consolidado en las Fiestas de Quito

El cartel oficial del Quitofest 2025 se presentó este lunes en Quito, marcando una nueva edición de este encuentro musical con 22 años de trayectoria. El evento forma parte de la agenda oficial de las Fiestas de Quito y convoca a miles de asistentes cada año.
El alcalde Pabel Muñoz reiteró el apoyo municipal a este festival gratuito, destacando su aporte a la música independiente y al acceso a la cultura.
Jalal Dubois, integrante de la organización, señaló que la visión institucional “ha sido en pro de la cultura y del fortalecimiento de los espacios musicales”.

Tres días de programación musical

El festival se desarrollará el 28, 29 y 30 de noviembre, desde las 14:00, en el Parque Bicentenario. El cartel incluye a artistas de América Latina, Europa y Ecuador.
Los artistas internacionales confirmados son Los Amigos Invisibles, Orishas, Mr. Kilombo, Nicolás y los Fumadores, 2 Minutos, Siddhartha, Bersuit Vergarabat, N.O.F.E., Horcas, Nervosa y A.N.I.M.A.L.
Además, participarán agrupaciones nacionales de Quito, Guayaquil, Ambato, San Antonio de Ibarra y otras ciudades del país.

Programación por días

El primer día actuarán La Banda Municipal de Quito, Gustavo Velásquez, Iguana Brava, Inmortal Kultura, Tam Tam, La Malamaña, La Santísima Voladora (México), Guanaco, Los Amigos Invisibles y Orishas.
La segunda jornada contará con La Rola, Muy Valen, Mr. Kilombo, Nicolás y los fumadores, Los Ultratumba, 2 Minutos, Siddhartha, Guardarraya y Bersuit Vergarabat.
En el tercer día se presentarán Hananki, Diablo Huma Rock, Diego y los Gatos del Callejón, N.O.F.E., Grotesco, Hijos de Quién, Romasanta, Horcas, Nervosa, Descomunal y A.N.I.M.A.L.

Inversión y aporte cultural

El Municipio informó que la inversión para esta edición alcanza USD 1 millón, monto destinado a sonido, tarimas, seguridad y logística.
Estas actividades impulsan la economía de gestores culturales, emprendimientos locales y negocios gastronómicos que participan alrededor del festival.
También se señaló que esta iniciativa fortalece el dinamismo económico durante la temporada de fiestas en la capital.

Entrada libre y campaña de donación

Al igual que en 2024, la entrada será libre para todos los asistentes. Sin embargo, se recibirán donaciones de alimentos como arroz, avena, aceite, sal, panela, atún, sardina, mermelada, galletas y fideos.
Asimismo, estos productos se entregarán a la Unidad Patronato San José, con el fin de apoyar a personas y familias en situación vulnerable.
La organización recordó la importancia de revisar las redes oficiales del festival para conocer recomendaciones de seguridad y logística.

Recomendaciones para asistentes

La Secretaría de Cultura sugiere llegar temprano para asegurar una mejor ubicación y evitar aglomeraciones al cierre.
Asimismo, recomienda seguir las medidas oficiales difundidas en redes sociales para garantizar una experiencia segura.
Estas indicaciones buscan facilitar el acceso y promover la convivencia durante las tres jornadas musicales.

