COMUNIDAD POR USD 1
VIVO

Operativo militar detecta campamento de minería ilegal en Camilo Ponce Enríquez

Hace 3 meses
Deportes
Copa Libertadores

Racing avanza a semifinales de la Copa Libertadores 2025 tras vencer a Vélez

Santiago Solari marcó el único gol del partido, que lo llevó a la siguiente etapa del torneo continental.
Escuchar noticia

•‎

3'

•‎

Escuchar noticia
3 minutos de lectura
Racing accedió a la semifinal de la Copa Libertadores 2025. FOTO: @RacingClub.
Racing accedió a la semifinal de la Copa Libertadores 2025. FOTO: @RacingClub.
Racing accedió a la semifinal de la Copa Libertadores 2025. FOTO: @RacingClub.
Racing accedió a la semifinal de la Copa Libertadores 2025. FOTO: @RacingClub.

Noemí Moreira

Redacción ED.

Noemí Moreira

Redacción ED.

Nací en Manta en 1993. Licenciada en Ciencias de la Comunicación, mención Periodismo. Tengo exper... Ver más

nmoreira@lamarea.ec

Racing Club, dirigido por el argentino Gustavo Costas, se clasificó a las semifinales de la Copa Libertadores 2025 al derrotar 1-0 a Vélez Sarsfield en el partido de vuelta de los cuartos de final. El partido se disputó en el estadio Presidente Perón, en Avellaneda, Buenos Aires. Con un global de 2-0, tras el 1-0 en la ida en el estadio José Amalfitani, Racing aseguró su pase a la siguiente fase. En esta podría enfrentar a Estudiantes de La Plata o Flamengo.

En el primer tiempo, Racing impuso su juego y buscó generar peligro en el arco defendido por Tomás Marchiori. La defensa de Vélez, dirigida por Guillermo Barros Schelotto, resistió los embates del equipo local. La oportunidad más clara para la Academia llegó en el minuto 31. En ese momento, Santiago Germán Solari estrelló un remate contra el palo, dejando sin opciones al guardameta de Vélez.

 

Ver esta publicación en Instagram

 

Una publicación compartida de Racing Club 🎓 (@racingclub)

Polémica y reacción en el segundo tiempo

El segundo tiempo mostró a un Vélez más activo, consciente de su desventaja en la serie. En el minuto 19, una jugada polémica marcó el encuentro: Imanol Machuca remató dentro del área, y el balón, tras ser controlado por el arquero Facundo Cambeses sobre la línea de gol, fue inicialmente validado como gol por el árbitro uruguayo Esteban Ostojich. Sin embargo, tras la revisión del VAR, se determinó que el balón no cruzó completamente la línea, y la anotación fue anulada.

Racing respondió con intensidad. En el minuto 29, Santiago Sosa conectó un disparo que impactó en el travesaño, manteniendo la presión sobre la defensa de Vélez. Finalmente, en el minuto 37, Santiago Solari capitalizó un preciso centro cruzado para vencer a Marchiori con un remate certero, sellando el 1-0 que aseguró la clasificación de Racing a las semifinales de la Copa Libertadores 2025.

Contexto del partido y proyección

El encuentro, disputado en el estadio Presidente Perón, conocido como el «Cilindro de Avellaneda», reflejó la intensidad de los duelos entre dos equipos argentinos con historia en la competición continental. Racing, bajo la dirección de Gustavo Costas, mostró solidez defensiva y aprovechó su efectividad en el ataque para avanzar en el torneo. Por su parte, Vélez, liderado por Barros Schelotto, no logró revertir la desventaja de la ida, a pesar de un mejor desempeño en el segundo tiempo.

La clasificación de Racing lo posiciona como uno de los favoritos para disputar el título de la Copa Libertadores 2025. En semifinales, el equipo de Avellaneda enfrentará al ganador del cruce entre Estudiantes de La Plata y Flamengo, en una llave que promete ser vibrante. Este avance consolida el proyecto de Costas al frente de Racing, que busca recuperar su protagonismo en el ámbito internacional tras su último título en la Libertadores en 1967.

SÚMATE AL NEWSLETTER

Recibe todos los días el ranking de las noticias más importantes.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Racing avanza a semifinales de la Copa Libertadores 2025 tras vencer a Vélez

Valentina Centeno, asambleísta de ADN, propone ley de formación dual para fortalecer el empleo joven en Ecuador

Crisis en El Nacional: David Cabezas y Anthony Bedoya cerca de dejar el club

Consejo de Administración Legislativa (CAL) evalúa suspensión de asambleísta Mónica Palacios

La Corte Constitucional da luz verde condicionada a la consulta popular propuesta por Noboa para convocar a una constituyente

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY
UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Racing avanza a semifinales de la Copa Libertadores 2025 tras vencer a Vélez

Valentina Centeno, asambleísta de ADN, propone ley de formación dual para fortalecer el empleo joven en Ecuador

Crisis en El Nacional: David Cabezas y Anthony Bedoya cerca de dejar el club

Consejo de Administración Legislativa (CAL) evalúa suspensión de asambleísta Mónica Palacios

La Corte Constitucional da luz verde condicionada a la consulta popular propuesta por Noboa para convocar a una constituyente

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY

Noticias en la web

SÚMATE AL NEWSLETTER

Recibe todos los días el ranking de las noticias más importantes.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Valentina Centeno, asambleísta de ADN, propone ley de formación dual para fortalecer el empleo joven en Ecuador

Crisis en El Nacional: David Cabezas y Anthony Bedoya cerca de dejar el club

Consejo de Administración Legislativa (CAL) evalúa suspensión de asambleísta Mónica Palacios

La Corte Constitucional da luz verde condicionada a la consulta popular propuesta por Noboa para convocar a una constituyente

Génesis Reasco: “Voy a seguir entrenando para lograr una presea olímpica”

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY
UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

> Historia

> Código de Ética

> Políticas de Privacidad

> Términos y condiciones

> Derecho a Réplica

> Contáctenos

Teléfono: +593 52 933 777

redacc@lamarea.ec

> Contactos de Publicidad

> Mediakit

SOLICITAR RECTIFICACIÓN

Miembros de: AEDEP | SIP | CCREA | AER

© Derechos reservados 2025 El Diario. Queda prohibida la reproducción total o parcial, por cualquier medio,

de todos los contenidos sin autorización expresa de EL DIARIO EDIASA S.A.

© Derechos reservados 2025 El Diario. Queda prohibida la reproducción total o parcial, por cualquier medio, de todos los contenidos sin autorización expresa de EL DIARIO EDIASA S.A.

ANUNCIA AQUÍ
COMUNIDAD

1$us/mes

No te pierdas nada OFERTA RELÁMPAGO