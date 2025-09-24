Racing avanza a semifinales de la Copa Libertadores 2025 tras vencer a Vélez

Racing Club, dirigido por el argentino Gustavo Costas, se clasificó a las semifinales de la Copa Libertadores 2025 al derrotar 1-0 a Vélez Sarsfield en el partido de vuelta de los cuartos de final. El partido se disputó en el estadio Presidente Perón, en Avellaneda, Buenos Aires. Con un global de 2-0, tras el 1-0 en la ida en el estadio José Amalfitani, Racing aseguró su pase a la siguiente fase. En esta podría enfrentar a Estudiantes de La Plata o Flamengo.

En el primer tiempo, Racing impuso su juego y buscó generar peligro en el arco defendido por Tomás Marchiori. La defensa de Vélez, dirigida por Guillermo Barros Schelotto, resistió los embates del equipo local. La oportunidad más clara para la Academia llegó en el minuto 31. En ese momento, Santiago Germán Solari estrelló un remate contra el palo, dejando sin opciones al guardameta de Vélez.

Polémica y reacción en el segundo tiempo

El segundo tiempo mostró a un Vélez más activo, consciente de su desventaja en la serie. En el minuto 19, una jugada polémica marcó el encuentro: Imanol Machuca remató dentro del área, y el balón, tras ser controlado por el arquero Facundo Cambeses sobre la línea de gol, fue inicialmente validado como gol por el árbitro uruguayo Esteban Ostojich. Sin embargo, tras la revisión del VAR, se determinó que el balón no cruzó completamente la línea, y la anotación fue anulada.

Racing respondió con intensidad. En el minuto 29, Santiago Sosa conectó un disparo que impactó en el travesaño, manteniendo la presión sobre la defensa de Vélez. Finalmente, en el minuto 37, Santiago Solari capitalizó un preciso centro cruzado para vencer a Marchiori con un remate certero, sellando el 1-0 que aseguró la clasificación de Racing a las semifinales de la Copa Libertadores 2025.

Contexto del partido y proyección

El encuentro, disputado en el estadio Presidente Perón, conocido como el «Cilindro de Avellaneda», reflejó la intensidad de los duelos entre dos equipos argentinos con historia en la competición continental. Racing, bajo la dirección de Gustavo Costas, mostró solidez defensiva y aprovechó su efectividad en el ataque para avanzar en el torneo. Por su parte, Vélez, liderado por Barros Schelotto, no logró revertir la desventaja de la ida, a pesar de un mejor desempeño en el segundo tiempo.

La clasificación de Racing lo posiciona como uno de los favoritos para disputar el título de la Copa Libertadores 2025. En semifinales, el equipo de Avellaneda enfrentará al ganador del cruce entre Estudiantes de La Plata y Flamengo, en una llave que promete ser vibrante. Este avance consolida el proyecto de Costas al frente de Racing, que busca recuperar su protagonismo en el ámbito internacional tras su último título en la Libertadores en 1967.