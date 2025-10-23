COMUNIDAD POR USD 1
Operativo militar detecta campamento de minería ilegal en Camilo Ponce Enríquez

Hace 4 meses
Deportes
Fútbol

Racing de Estrasburgo con Kendry Páez visita a Jagiellonia Białystok en Conference League

Racing Club de Estrasburgo, con el ecuatoriano Kendry Páez como titular, enfrenta a Jagiellonia Białystok este jueves por la segunda fecha de la Conference League 2025.
El ecuatoriano Kendry Páez tendría minutos en Racing de Estrasburgo ante Jagiellonia Białystok.
El ecuatoriano Kendry Páez tendría minutos en Racing de Estrasburgo ante Jagiellonia Białystok.
El ecuatoriano Kendry Páez tendría minutos en Racing de Estrasburgo ante Jagiellonia Białystok.
El ecuatoriano Kendry Páez tendría minutos en Racing de Estrasburgo ante Jagiellonia Białystok.

Julio Moreira

Redacción ED.

Julio Moreira

Redacción ED.

Nació en Portoviejo- Manabí, el 4 de julio de 1984. Licenciado en Comunicación Social, Mención ... Ver más

jcmoreira@lamarea.ec

Racing Club de Estrasburgo recibirá a Jagiellonia Białystok en la segunda fecha de la UEFA Conference League 2025/26, a las 11h45. Ambos equipos llegan al partido con victorias en la jornada inicial: Estrasburgo venció 2-1 a Slovan Bratislava con Kendry Páez titular y relevado en el minuto 87, mientras que Jagiellonia se impuso 1-0 al Hamrun. El encuentro promete ser un duelo importante para mantener el impulso en esta fase de grupos.

El club de Páez es favorito

Racing Estrasburgo se presenta como favorito para este encuentro debido a su buen desempeño reciente en la Ligue 1 y su sólido inicio en la Conference League. En la pasada jornada, el ecuatoriano Kendry Páez fue titular y mostró buen nivel hasta ser sustituido cerca del final por Soumaïla Coulibaly. El equipo francés buscará aprovechar su ventaja de local para sumar tres puntos que los consoliden en cabeza de grupo.

Por su parte, Jagiellonia Białystok también llega con buen ánimo después de ganarle ajustadamente 1-0 a Hamrun, aunque su desempeño fue más discreto y poco convincente. En este primer partido, el club polaco demostró solidez defensiva, pero ahora deberá mostrar mayor contundencia en ataque para enfrentar a un Estrasburgo que se presenta muy competitivo.

El choque en el estadio Stade de la Meinau, en Estrasburgo, será clave para la propuesta ofensiva de ambos conjuntos que intentarán mantener su invicto y sumar seis puntos. Las casas de apuestas dan como ganador al Estrasburgo, basándose en su rendimiento superior hasta ahora en esta edición.

Más tricolores en el torneo

Otra atención se centra en el Athletic Club Sparta Praga, donde militan los ecuatorianos Angelo Preciado y John Mercado. El equipo checo jugará este jueves contra HNK Rijeka en Croacia. Sparta ganó 4-1 en su primer partido contra Shamrock Rovers, pero para este duelo Preciado no fue convocado y Mercado permanecerá en la banca, mientras que Rijeka llega con la baja de Niko Janković, expulsado en el debut.

La Conference League, bajo su nuevo formato, exige consistencia y los resultados de esta temporada comienzan a perfilar a los candidatos a avanzar en la fase de grupos. Para los equipos con representación ecuatoriana, es la oportunidad de mostrar talento y mejorar su posición europea.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Cuenca Juniors avanza a semifinales de Copa Ecuador tras vencer 2-1 a 9 de Octubre

Liverpool remonta y golea 5-1 al Eintracht Frankfurt para romper racha negativa en Champions League

Ajustar el presupuesto familiar, clave para aumentar el ahorro mensual

Bayern Múnich goleó 4-0 a Brujas con participación titular de Joel Ordóñez en Champions League

Real Madrid con gol de Bellingham supera a Juventus en Santiago Bernabéu y suma tres victorias

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY
