Racing de Estrasburgo de Páez nombra a Gary O’Neil como nuevo entrenador tras la marcha de Liam Rosenior

Racing de Estrasburgo , club de la Ligue 1 francesa donde milita el ecuatoriano Kendry Páez en calidad de préstamo desde Chelsea, oficializó el 7 de enero de 2026 la contratación de Gary O’Neil como nuevo entrenador, apenas 24 horas después de la marcha de Liam Rosenior al Chelsea, motivada por la vacante dejada por Enzo Maresca en el conjunto inglés.

Anuncio oficial y trayectoria de O’Neil

El club comunicó la novedad a través de sus canales oficiales, destacando la experiencia del técnico inglés de 42 años . “A sus 42 años, Gary O’Neil tiene fuerte experiencia en el fútbol inglés de primera división. El exvolante ofensivo jugó más de 500 partidos como profesional en Inglaterra. Como entrenador, dirigió 88 partidos de Premier League en Bournemouth y Wolves”. O’Neil llega tras dirigir al Bournemouth, donde finalizó 15° en la temporada 2022/23, y al Wolverhampton, donde ocupó el 14° puesto en 2023/24, aunque fue despedido en diciembre de 2024 con el equipo en zona de descenso tras 9 puntos en 16 partidos .

Bienvenida institucional El presidente del club, Marc Keller , expresó su satisfacción: “Estoy muy contento de darle la bienvenida a Gary O’Neil a Racing. Es un entrenador reconocido y exigente, con una propuesta futbolística moderna que forma parte de la continuidad de nuestro proyecto deportivo”. O’Neil dirigirá su primer entrenamiento el jueves 8 de enero de 2026 y debutará en el banquillo el sábado 10 de enero ante Avranches en la Copa de Francia .

Situación de Kendry Páez El ecuatoriano Kendry Páez , de 18 años , vive su primera temporada en Europa cedido por Chelsea al Estrasburgo. Hasta la fecha, ha acumulado 707 minutos en la primera mitad de la temporada. Según reportes del periodista Matt Law , el cambio de entrenador no implica un regreso inmediato de los cedidos al Chelsea, pero el caso de Páez es particular: Chelsea evaluará las oportunidades que reciba bajo O’Neil y, de no sumar los minutos esperados, podría cortar la cesión para enviarlo a otro club en busca de mayor continuidad y desarrollo. El nombramiento de Rosenior en Chelsea no afectará directamente a otros préstamos, como los de Mike Penders o Mamadou Sarr.

Contexto deportivo del club