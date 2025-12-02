Rafael Correa rompe con Marcela Aguiñaga: quiebre definitivo y fin del apoyo para 2027

La tensión política en el movimiento Revolución Ciudadana alcanzó su punto máximo. El expresidente Rafael Correa y Marcela Aguiñaga, actual prefecta de Guayas, protagonizan un distanciamiento evidente y sonoro.

El líder histórico del correísmo utilizó sus redes sociales para responder de inmediato. Correa insistió en que no apoyará la futura candidatura a la reelección de la funcionaria.

El origen del conflicto político actual

Este nuevo conflicto surge tras una entrevista que Aguiñaga concedió a Teleamazonas. Allí, la prefecta analizó la situación actual del Ecuador y su relación con el exmandatario.

Aguiñaga expresó su postura durante el espacio De Lunes a Lunes. Ella mencionó con sinceridad: “En los últimos meses no he hablado con el expresidente Correa”.

Marcela Aguiñaga destacó la importancia vital de adaptar la gestión pública a la realidad. Según sus palabras: “Si tuviera la oportunidad- de hablar- siempre voy a reconocer mi cariño y mi gratitud”.

Ella continuó su intervención: “Si algo me enseñó su gobierno es la impronta de la gestión pública, el trabajar rápido y urgente con eficacia (…)”.

Sin embargo, la prefecta del Guayas marcó una clara diferencia conceptual con el líder del movimiento. Aguiñaga señaló: “…hay cosas que le corresponde hacer a lo público y muchas le corresponden hacer a lo privado”.

Luego añadió con firmeza: “…que ninguna de las dos está en competencia, pero el Ecuador de hoy no es el Ecuador de Correa…”.

Finalmente, remató su idea indicando que “…el Ecuador de hoy necesita diálogo y una agenda en común”. Sobre la comunicación entre Rafael Correa y Marcela Aguiñaga, dijo: “Depende del genio”.

La respuesta dura de Rafael Correa y Marcela Aguiñaga

Ante estas declaraciones virales, Rafael Correa reaccionó inmediatamente mediante dos mensajes en su cuenta. El líder escribió: “Marcela querida: Eres demasiado importante y sabia para la actual RC5″.

El exmandatario rechazó tajantemente cualquier acercamiento político con el Gobierno de Daniel Noboa. Él sentenció: “Anda nomás a dialogar con (Daniel) Noboa, nosotros NO lo haremos. No te preocupes”.

Correa incluso sugirió con ironía otra plataforma política para la actual prefecta del Guayas. El texto indicaba: “Lourdes Tibán ofreció auspiciarte para la reelección. Un abrazo. ¡Hasta la victoria siempre!”.

Marcela:

No reflexiones NADA. Te insisto: eres demasiado importante y sabia para nosotros. Seguramente con Lourdes Tibán y tu -merecido- capital político ganarás la reelección. Eres una mujer muy valiosa. Pero con nosotros no cuentes: más vale un gramo de principios que… https://t.co/csqtRkiFni — Rafael Correa (@MashiRafael) December 2, 2025

Reflexión personal frente a los principios

Por su parte, Aguiñaga también habló sobre su futuro político en la Revolución Ciudadana en la misma entrevista. Ella mencionó que deberá reflexionar profundamente para no tomar decisiones apresuradas ni desde la emoción.

La funcionaria precisó ante las cámaras: “Siento mucha nostalgia de dejar la organización que he ayudado a construir (…) es importante darme un espacio de reflexión profunda…”.

Ella busca actuar con total cabeza fría según sus propias palabras textuales en vivo. Aguiñaga dijo: “…porque quiero tomar decisiones que no salgan de mi cólera, sino de la profunda racionalidad que merece mi provincia…”.

Correa: el fin del apoyo para la reelección

En respuesta final, Rafael Correa posteó: “Marcela: No reflexiones NADA. Te insisto: eres demasiado importante y sabia para nosotros”. Y concluyó: “Pero con nosotros no cuentes: más vale un gramo de principios que toneladas de trabajo”.