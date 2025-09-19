Rafael Correa respalda Constituyente de Daniel Noboa, pero exige transparencia

El expresidente de Ecuador, Rafael Correa, expresó este jueves 18 de septiembre, a través de su cuenta en X, un respaldo condicionado a la propuesta del presidente Daniel Noboa de convocar una Asamblea Constituyente para redactar una nueva Constitución. Correa afirmó que no busca reemplazar la Carta Magna de 2008, impulsada durante su gobierno (2007-2017). En cambio, pretende usar la Constituyente para “mandar a casa” a un Gobierno que calificó de “mentiroso, corrupto e incompetente”. La declaración se produce en medio de tensiones por la eliminación del subsidio al diésel. Esto desató protestas y un paro nacional convocado por la CONAIE.

Rafael Correa, líder de la Revolución Ciudadana (RC), señaló que la actual Constitución, vigente desde 2008, es “una de las mejores del mundo”. Aunque admitió que puede actualizarse, atribuyó los problemas del país a los gobiernos de Lenín Moreno, Guillermo Lasso y Daniel Noboa, a los que llamó “nefastos”. Su mensaje surge tras el anuncio de Noboa de incluir la propuesta de una Constituyente en un referéndum previsto para finales de 2025. Esto es en respuesta a los rechazos de la Corte Constitucional (CC) a varias de sus reformas.

¡Vamos a la constituyente, pero sin trampas! No para una nueva Constitución -tenemos una de las mejores del mundo, aunque siempre se puede actualizar-, sino para mandar a la casa a un Gobierno evidentemente mentiroso, corrupto e incompetente.

Jóvenes, recuerden: la Constitución y… https://t.co/34Jx3LZNKk — Rafael Correa (@MashiRafael) September 18, 2025

Reacciones de la bancada correísta