Rafael Correa responde a las declaraciones de Diana Atamaint sobre “tintas mágicas”: “No sea sinvergüenza y abra las urnas del 13 de abril”

El expresidente Rafael Correa reaccionó en X (antes Twitter) a los dichos de la presidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE), Diana Atamaint, sobre el uso de “tinta mágica” a la hora de sufragar.

El político residente en Bélgica tomó con enojo las declaraciones de Atamaint en el arranque de la jornada electoral de este domingo, 16 de noviembre de 2025.

Presidente del CNE molesta a Rafael Correa

En su discurso de la ceremonia inaugural, desarrollada en Quito, Atamaint garantizó la transparencia del Referéndum y Consulta Popular que se desarrolla hoy, descartando la existencia de “tintas invisibles”.

“Abrimos las puertas para que no quede duda alguna. Y así, una vez más, demostramos que la integridad del material electoral está garantizada. No existen tintas mágicas ni tintas que caminan, pues eso solo se escucha cuando la lengua le gana la carrera al cerebro”, recalcó.

“Corresponde recordar, papeletas y documentos electorales se elaboraron bajo protocolos estrictos de seguridad y control. Esto fue constatado por los auditores técnicos de las organizaciones políticas Revolución Ciudadana, Acción Democrática Nacional y Creando Oportunidades, que en la planta de producción del Instituto Geográfico Militar y en la empresa integradora del paquete electoral pudieron compartir esta experiencia”, precisó.

Sus declaraciones hicieron alusión a una teoría impulsada por Correa y la excandidata presidencial Luisa González, que asegura que en los pasados comicios se usó una “tinta mágica”, que permitió transferir los votos de la Revolución Ciudadana al entonces candidato y actual mandatario, Daniel Noboa.

Le pide abrir las urnas de abril

En su respuesta por X, Correa cuestionó el intelecto de la titular del CNE y le exigió abrir las urnas de abril pasado, que corresponden a la segunda vuelta electoral.

“Atamaint: Hasta para ser irónica hay que tener talento, y su nivel intelectual no le da para tanto. En lugar de hacer ‘mofa’, no sea SINVERGÜENZA y abra las urnas del 13 de abril. ¿Por qué incumplió la ley y no lo hizo? Elemental, mi querido Watson”, manifestó.

Mientras que en otro tuit añadió: La ignorancia es atrevida. En todo caso, lo que debería exigir la prensa es la obviedad de abrir las urnas, pero es mucho pedirle a la mafia mediática de Ecuador. En fin”.

El triunfo de Noboa en las urnas

Daniel Noboa ganó la presidencia de Ecuador para su segundo mandato en la segunda vuelta electoral del 13 de abril de 2025. Se impuso a la candidata Luisa González, del movimiento Revolución Ciudadana, consolidando su victoria con aproximadamente el 55,62% de los votos válidos.

Tras su derrota, González respaldó la teoría de “tinta mágica” para un supuesto fraude electoral, incluso desarrolló una ponencia que llevó a Buenos Aires, Argentina. Esta se denominó: “Bolígrafos y papeles a medida. Esferográficos especiales y papel tratado químicamente”.