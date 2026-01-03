Rafael Correa y la Revolución Ciudadana condenan la captura de Nicolás Maduro en Venezuela

Estados Unidos capturó al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, la madrugada de este sábado 3 de enero de 2026, desatando una ola de reacciones en los sectores políticos.

Desde Ecuador, el mandatario Daniel Noboa aplaudió el operativo de captura y extracción desarrollado por Estados Unidos, bajo el mando de Donald Trump. “A todos los criminales narco chavistas les llega su hora. Su estructura terminará de caer en todo el continente” manifestó en X.

El correísmo respalda de Nicolás Maduro

El mensaje de Daniel Noboa motivó rápidamente la respuesta del expresidente ecuatoriano Rafael Correa, líder del denominado correísmo. También en X, escribió: “El único criminal narco eres tú. Justificar la agresión a un país soberano y latinoamericano demuestra tu pequeñez en todo sentido. Tú eres el que roba elecciones, viola embajadas, miente, saquea, secuestra y tortura. Te va a pasar lo mismo que a Moreno: anota”.

“Tu alma de vasallo es una traición a la Patria Grande. Sin embargo, en tu descargo, tu servilismo se entiende porque tu verdadera patria -si tienes alguna- es Estados Unidos”, agregó, citando el tuit de Noboa.

Luisa González, quien perdió las elecciones presidenciales anteriores, también expresó su apoyo a Maduro. “¡América Latina en disputa! Independiente de criterios sobre Venezuela, esto no se trata del Presidente Maduro, se trata TOMAR POR LA FUERZA Y MATANDO INOCENTES, recursos de otros Estados. La Carta de las ONU garantiza la LIBRE AUTODETERMINACIÓN DE LOS PUEBLOS”, escribió.

Otras figuras de la Revolución Ciudadana

El movimiento político Revolución Ciudadana, liderado por Correa, publicó un comunicado oficial. En este, señaló: “Condenamos con la más profunda indignación política y moral la agresión militar perpetrada por el gobierno de Estados Unidos contra la República Bolivariana de Venezuela, un acto de fuerza que vulnera de manera abierta y deliberada los principios fundacionales del Derecho Internacional, la Carta de las Naciones Unidas y la convivencia pacífica entre los pueblos”.

“Estados Unidos no agrede a Venezuela para ‘rescatarla’, ni para ‘democratizarla’, ni para aliviar sufrimientos, la ruindad de esta agresión radica precisamente en su motivación real: EL SAQUEO”, añadió la organización política.

Mientras que el asambleísta Héctor Rodríguez indicó que condena “la intervención militar de esta madrugada contra Venezuela, ejecutada con diversos bombarderos, que habría causado muertes de civiles e inocentes. Rechazamos cualquier intento de secuestro o traslado forzado del Presidente en ejercicio para ser juzgado en EE.UU.”.

Por su parte, Kintto Lucas indicó que “EEUU siempre ha sido enemigo de América Latina. Hoy, con un demente como Trump de presidente, bombardea Venezuela. Su único interés es el petróleo y los recursos naturales, lo demás es un cuento para justificar el ataque. Mi solidaridad con el pueblo y gobierno de Venezuela”.

“Toda Latinoamérica debe rechazar cualquier ataque contra cualquiera de nuestras naciones. Simplemente es inconcebible. El mundo y la historia tienen demasiados ejemplos de cómo las acciones bélicas destrozan países y regiones enteras. Esto sería letal para nuestros países”, expresó Pabel Muñoz.