Operativo militar detecta campamento de minería ilegal en Camilo Ponce Enríquez

Hace 6 meses
Raúl Duarte enfrenta desafíos en la conformación del plantel de Liga de Portoviejo para Serie B 2026

Raúl Duarte, entrenador de Liga de Portoviejo, trabaja en la conformación del plantel para el regreso a la Serie B en 2026, limitado por el reglamento de jugadores mayores.
El entrenador paraguayo Raúl Duarte, ratificado en el cargo por la presidenta Mónica Zamora, enfrenta dificultades para definir la plantilla de Liga de Portoviejo en su retorno a la Serie B de la LigaPro. Esto tras el ascenso logrado en 2025 después de cuatro temporadas en Segunda Categoría, debido al límite reglamentario de jugadores mayores de edad.

Desafíos por el reglamento

Duarte expresó en declaraciones a Radio Scándalo que le ha costado decidir con qué jugadores quedarse, al conocer el reglamento que restringe la inscripción de jugadores mayores. “Me ha costado bastante desde cuando me enteré del reglamento, que sólo permitía contar con 11 jugadores pasados. Se hace difícil por conocer la entrega y profesionalismo que hicieron los jugadores en el 2025”.
El reglamento de la Serie B para 2026 establece un máximo de jugadores mayores de 24 años inscritos del plantel anterior, obligando a renovaciones.

Ratificación y llegada

Esta será la tercera temporada de Duarte al frente del equipo manabita.El técnico planea viajar desde Paraguay a Ecuador entre el 14 o 15 de enero de 2026 para iniciar los trabajos de pretemporada.“Estamos buscando los boletos para poder viajar, un día después del viaje iniciaremos los trabajos”.

Conformación de la plantilla

Duarte trabaja en la conformación del plantel, con la idea de contar con 25 o 26 jugadores en total, incluyendo cinco de las formativas para darles rodaje, y cuatro arqueros.“Tengo algunos nombres. Estamos dialogando y seduciéndolos con el proyecto”.
En el 2025 fueron parte de la plantilla estos jugadores que superan los 24 años. Manuel Mendoza (36 años), Jairón Bonett  (30 años), Edison Caicedo (35 años), Pablo Cifuentes (37), Jimmy Gómez (33), Marcos Cangá (37), Efrén Proaño (33), Jhojan Riascos (27),  César Espínola (37). Además de Ibán Castro (26), Jackson González (29), José Hernández (29), Joel Quintero (27), Juan José Ortiz (32), Roberto Valarezo (34 años).
El preparador físico Francisco Zambrano Barba integrará el cuerpo técnico en 2026.La pretemporada incluirá ocho días de trabajos en la playa.

Participación en torneo amistoso

Liga de Portoviejo participará en la Copa del Pacífico 2026, junto a Emelec, Guayaquil City y 9 de Octubre. El torneo inicia el 1 de febrero de 2026 en el estadio George Capwell. Duarte valoró la invitación: “Me siento muy feliz, Liga está volviendo a la palestra. En la parte deportiva nunca me voy a oponer. Los jugadores profesionales y serios se están moviendo. Lo que vamos a hacer nosotros es oficializar los trabajos”.

Aspectos económicos

El estratega dialogó con la directiva sobre el presupuesto, sin revelar cifras, con el objetivo de mantener estabilidad financiera y armar un equipo competitivo sin exceder los recursos disponibles.Liga de Portoviejo busca consolidarse en la Serie B tras el ascenso conseguido en diciembre de 2025.El club continúa su planificación para la temporada 2026.

Ahorro planificado permite comprar el primer vehículo sin sobreendeudarse

Hombre asesinado a balazos en Jaramijó: primera muerte violenta del año en ese cantón manabita

Justicia de Estados Unidos define este 8 de enero el futuro migratorio de José Serrano

Vive unas vacaciones seguras: Descubre los tres peligros invisibles de la playa y cómo evitarlos

Raúl Duarte enfrenta desafíos en la conformación del plantel de Liga de Portoviejo para Serie B 2026

Ahorro planificado permite comprar el primer vehículo sin sobreendeudarse

Hombre asesinado a balazos en Jaramijó: primera muerte violenta del año en ese cantón manabita

Justicia de Estados Unidos define este 8 de enero el futuro migratorio de José Serrano

Vive unas vacaciones seguras: Descubre los tres peligros invisibles de la playa y cómo evitarlos

Raúl Duarte enfrenta desafíos en la conformación del plantel de Liga de Portoviejo para Serie B 2026

Ahorro planificado permite comprar el primer vehículo sin sobreendeudarse

Hombre asesinado a balazos en Jaramijó: primera muerte violenta del año en ese cantón manabita

Justicia de Estados Unidos define este 8 de enero el futuro migratorio de José Serrano

Vive unas vacaciones seguras: Descubre los tres peligros invisibles de la playa y cómo evitarlos

Pagó por miedo: así operaba la red que extorsionaba a comerciantes en Babahoyo

