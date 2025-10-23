Real Madrid con gol de Bellingham supera a Juventus en Santiago Bernabéu y suma tres victorias

Real Madrid se impuso 1-0 a Juventus este miércoles 22 de octubre de 2025 en el estadio Santiago Bernabéu, en el partido correspondiente a la tercera fecha de la fase de la UEFA Champions League 2025/2026.

Con esta victoria, el cuadro merengue mantiene una campaña perfecta al sumar nueve puntos y una diferencia de gol de +7, mientras que Juventus sufrió su primera derrota tras dos empates previos. El gol solitario fue anotado por Jude Bellingham a los 57 minutos del encuentro.

Desarrollo del encuentro

El partido mostró un duelo táctico intenso entre dos históricos equipos del fútbol europeo. Juventus sorprendió con una defensa muy ordenada y líneas juntas, apostando por rápidas contras lideradas por Pierre Kalulu. El conjunto italiano protagonizó las primeras ocasiones, incluyendo un disparo peligroso de Weston McKennie que exigió a Thibaut Courtois a una gran mano y varias intervenciones salvadoras de su portero Michele Di Gregorio.

Real Madrid mantuvo la posesión dominante en el primer tiempo con un 65%, realizando 13 disparos por apenas 3 de Juventus. Además, creó 42 ataques contra 11 rivales y completó 349 pases, evidenciando su control del balón y superioridad táctica. Sin embargo, la Juventus supo responder con una defensa compacta y jugadas de contraataque que incomodaron a la defensa blanca.

Claves del partido y gol decisivo

Fue en el minuto 57 cuando Jude Bellingham rompió el cero con un remate potente dentro del área tras un rebote, enviando al Bernabéu al delirio y dando al Real Madrid la ventaja definitiva. La grada coreó el gol con un «Hey, Jude» en homenaje al autor del tanto. Vinicius Jr. también estuvo cerca de ampliar la ventaja con un disparo que chocó en el poste, mientras que Brahim Díaz y Valverde generaron peligro constante para la defensa italiana.

En los minutos finales, Di Gregorio realizó dos importantes paradas para evitar una goleada, incluyendo acciones ante Kylian Mbappé y Brahim. El Real Madrid puso presión constante, pero Juventus no bajó los brazos y buscó igualar, con Vlahovic disponiendo de varias oportunidades, pero sin éxito.

Contexto y perspectivas

Con tres victorias en tres partidos, Real Madrid suma 9 puntos y una sólida diferencia de goles de +7. La Juventus, por su parte, sigue con 2 puntos tras sus dos empates iniciales y esta derrota que marca un reto para mantener sus opciones de avanzar en el torneo.

El técnico Xabi Alonso planteó un once ofensivo con Courtois en el arco, defensores como Eder Militão y Nicolás Asencio, y mediocampistas creativos en Federico Valverde, Aurélien Tchouaméni, Jude Bellingham y Brahim. La estrategia de tomar la posesión y buscar romper el muro de Juventus fue exitosa, aunque el rival endureció mucho el trámite del encuentro.

El próximo compromiso para Real Madrid será una visita a Liverpool el 4 de noviembre a las 15h00 hora local, mientras la Juventus deberá enfrentar al Sporting Lisboa en casa el mismo día y horario, en partidos decisivos para su permanencia en el torneo.