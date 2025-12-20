Real Madrid se impone 2-0 al Sevilla con goles de Bellingham y Mbappé en LaLiga

Real Madrid derrotó 2-0 al Sevilla este sábado 20 de diciembre de 2025 en el Estadio Santiago Bernabéu, en el partido correspondiente a la jornada 17 de LaLiga EA Sports. Jude Bellingham abrió el marcador a los 38 minutos con un cabezazo y Kylian Mbappé sentenció desde el punto de penalti a los 86 minutos, alcanzando los 59 goles en el año natural con el club.

Primer tiempo: dominio intermitente y gol a balón parado

El encuentro comenzó con un Real Madrid errático en la posesión. El Sevilla generó peligro en los primeros minutos: Isaac Romero remató fuera tras superar a Thibaut Courtois y Alexis Sánchez no llegó a un centro. Los locales respondieron con un disparo de Fran García detenido por Odisseas Vlachodimos.

A los 38 minutos, Rodrygo Goes centró desde la derecha y Jude Bellingham cabeceó con potencia para el 1-0. El tanto llegó de balón parado tras una falta de Marcao. Antes del descanso, Alexis Sánchez tuvo un remate acrobático que se fue cerca.

Thibaut Courtois realizó varias paradas clave para mantener la ventaja. El portero belga evitó el empate en acciones de Isaac Romero y Alexis Sánchez.

Segunda mitad: ocasiones y sentencia

En el complemento, ambos equipos tuvieron oportunidades. Kylian Mbappé falló tres claras: un disparo egoísta, un cabezazo al larguero y otro remate. El Sevilla respondió con remates de Alexis Sánchez y Isaac Romero, pero Courtois detuvo todo.

A los 67 minutos, Marcao vio la segunda amarilla y dejó al Sevilla con 10 jugadores. Xabi Alonso introdujo a Eduardo Camavinga para controlar el mediocampo.

A los 86 minutos, Juanlu Sánchez derribó a Rodrygo en el área. Kylian Mbappé transformó el penalti y alcanzó los 59 goles en 2025 con el Real Madrid, igualando el récord de Cristiano Ronaldo en 2013.

Clasificación en la tabla

Thibaut Courtois fue figura con múltiples intervenciones decisivas. El Real Madrid suma 42 puntos tras la victoria y se acerca provisionalmente al líder FC Barcelona. El Sevilla queda con 20 puntos en la novena posición.

El equipo blanco cierra 2025 con tres puntos valiosos, aunque el rendimiento generó críticas en el Bernabéu. En la próxima jornada, tras el parón navideño, enfrentará al Real Betis.