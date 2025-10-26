Real Madrid vence por 2-1 al FC Barcelona en el clásico español y se consolida como líder

El Real Madrid venció por 2-1 al FC Barcelona en el primer Clásico de LaLiga 2025-26, disputado este domingo 26 de octubre en el estadio Santiago Bernabéu.

Con su triunfo, el cuadro ‘merengue’ consolidó su liderazgo en la tabla, sumando 27 puntos.

El encuentro, correspondiente a la jornada 10 de LaLiga, atrajo a 81.000 espectadores en el remodelado Bernabéu, bajo la dirección arbitral de César Soto Grado.

Real Madrid vs. FC Barcelona: Los goles llegaron en el primer tiempo

El Real Madrid, dirigido por Xabi Alonso, alineó un once inicial con Thibaut Courtois en portería, Federico Valverde en defensa y un mediocampo liderado por Jude Bellingham. Por su parte, el Barcelona, dirigido hoy por Marcus Sorg, presentó a Wojciech Szczęsny como guardameta y Fermín López en ataque, en un duelo que enfrentaba al líder con dos puntos de ventaja sobre su eterno rival.

El partido comenzó con dominio local. En el minuto 21, Kylian Mbappé abrió el marcador tras una asistencia precisa de Jude Bellingham, definiendo con un disparo cruzado que superó a Szczęsny. Esta jugada, surgida de un contraataque rápido, reflejó la transición veloz que ha caracterizado al equipo de Alonso en las primeras fechas de la temporada.

El Barcelona respondió con intensidad. En el minuto 38, Fermín López igualó el marcador en una contra letal, recibiendo un pase de Marcus Rashford y definiendo con calidad ante Courtois. Esta anotación, la segunda consecutiva de Fermín tras su hat-trick en Champions League a mitad de semana, inyectó vida al equipo visitante y equilibró las fuerzas antes del descanso.

Cinco minutos después, al 43′, Bellingham volvió a aparecer para inclinar la balanza. El inglés, desmarcado en el área por una jugada colectiva, solo tuvo que empujar el balón al fondo de la red tras un centro de Brahim Díaz, estableciendo el 2-1. Este gol, el tercero de Bellingham en Clásicos, subrayó su rol pivotal en el esquema madridista, con dos goles y una asistencia en este partido.

Un penal fallado en el segundo tiempo

La reanudación trajo el momento de mayor tensión en el minuto 51. El Real Madrid obtuvo un penal por mano de Éric García en el área, pero Mbappé, desde los once metros, vio su disparo detenido por una atajada espectacular de Szczęsny, manteniendo el 2-1.

Este fallo, el primero de Mbappé en penales de LaLiga esta temporada, no desestabilizó a los locales, que defendieron con solidez en un 5-4-1 cuando el balón estaba en campo rival.

A lo largo de la segunda parte, el Barcelona generó ocasiones, pero careció de precisión en los pases filtrados, con solo dos tiros a puerta en 45 minutos. El Real Madrid, por su lado, amenazó en transiciones, aunque un gol de Bellingham en el minuto 69 fue anulado por fuera de juego.

El partido se cerró sin más goles, con el Barcelona presionando en los minutos finales, pero Courtois resolvió con dos paradas clave.

Real Madrid toma ventaja como líder

Su triunfo en este ‘clásico’ le dio al Real Madrid más ventaja como líder de LaLiga. Ahora suma 27 puntos, mientras que el FC Barcelona es segundo con 22 unidades.

En la próxima jornada, los ‘merengues’ enfrentarán al Valencia, y los catalanes al Elche. Ambos serán locales.