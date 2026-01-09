COMUNIDAD POR USD 1
Operativo militar detecta campamento de minería ilegal en Camilo Ponce Enríquez

Hace 7 meses
Santo Domingo
Obra Pública

Recapeo y señalización se desarrollan en tramo estratégico de la vía Alóag–Santo Domingo

La Prefectura de Santo Domingo de los Tsáchilas realiza trabajos de recapeo, fresado y señalización en el km 91 de la vía Alóag–Santo Domingo.
Recapeo y señalización se desarrollan en tramo estratégico de la vía Alóag–Santo Domingo
Obreros ejecutan actualmente el recapeo en el kilómetro 91.
Recapeo y señalización se desarrollan en tramo estratégico de la vía Alóag–Santo Domingo
Obreros ejecutan actualmente el recapeo en el kilómetro 91.

La Prefectura de Santo Domingo de los Tsáchilas ejecuta trabajos de recapeo y mantenimiento en la vía Alóag–Santo Domingo.

La Prefectura de Santo Domingo de los Tsáchilas realiza, desde enero de 2026, el recapeo de la vía Alóag–Santo Domingo, en el tramo Unión del Toachi–KFC. El objetivo es mejorar la seguridad vial y conservar la infraestructura, mediante un mantenimiento periódico delegado al Gobierno Provincial.

Los trabajos actuales se concentran en el kilómetro 91, donde se ejecuta el fresado de la vía, una técnica que permite retirar la carpeta asfáltica deteriorada. Esta intervención se aplica en puntos críticos que presentan grietas y baches, identificados previamente por los equipos técnicos.

Tras el fresado, se coloca una nueva capa de rodadura de 2 pulgadas, diseñada para mejorar la resistencia del pavimento. Esta acción busca garantizar mejores condiciones de circulación y reducir riesgos para los usuarios que transitan diariamente por este eje vial estratégico que une la Costa con la Sierra.

El viceprefecto Carlos Landaheta supervisó la ejecución del proyecto. La autoridad verificó el avance de las labores y constató que la obra forma parte del mantenimiento periódico anual que se aplica en el tramo bajo competencia provincial.

Alcance técnico del proyecto

El proyecto contempla el fresado de la capa de rodadura deteriorada, la colocación de una nueva carpeta asfáltica y la señalización horizontal. Estas acciones se ejecutan sobre un área total de 48.578 metros cuadrados, según la planificación técnica establecida.

De acuerdo con la Prefectura, la intervención tendrá un plazo de ejecución de seis meses. Durante este periodo, se mantendrán trabajos programados que pueden generar restricciones parciales de circulación, por lo que se solicita precaución a los conductores.

La señalización horizontal permitirá mejorar la visibilidad y el orden del tránsito. Esta fase se ejecutará una vez culminadas las labores principales de recapeo, conforme al cronograma contractual.

Obras paralelas y supervisión en territorio

Durante su recorrido, el viceprefecto también constató el avance de los trabajos de ampliación a cuatro carriles en el sector del peaje. Así como las labores de estabilización de talud en el kilómetro 83. Ambas intervenciones se desarrollan de forma paralela al mantenimiento vial.

Posteriormente, la autoridad se trasladó hasta Unión del Toachi, donde verificó el estado general de la vía. En ese punto, se evaluaron posibles intervenciones complementarias que podrían ejecutarse en función de las condiciones técnicas detectadas.

“Estamos verificando que las obras se ejecuten en los tiempos indicados y con los materiales que estipula el contrato”, señaló Carlos Landaheta.

Plazos y continuidad del mantenimiento

Respecto a las dos intervenciones simultáneas: el rebacheo y la ampliación a cuatro carriles del tramo KFC-Unión del Toachi, se precisó que la obra de ampliación vial tiene un plazo de tres años.

Recapeo y señalización se desarrollan en tramo estratégico de la vía Alóag–Santo Domingo
La ampliación a cargo del consorcio Multinacional Tsáchila.

Los trabajos estuvieron paralizados durante casi dos meses generando inconformidad en la zona cercana al peaje de la jurisdicción de Santo Domingo de los Tsáchilas.

Mientras se ejecuta ese proyecto de largo alcance, el Gobierno Provincial mantiene el compromiso de conservar los carriles existentes en buen estado.

La institución pidió comprensión y paciencia a la ciudadanía, debido a las molestias temporales que puedan generarse.

