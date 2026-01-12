Reclamos ciudadanos marcan el cobro del impuesto predial 2026 en Santo Domingo

Incrementos en el impuesto predial 2026, falta de exoneraciones y cobros por mejoras provocaron malestar ciudadano durante la jornada de pagos en el Municipio de Santo Domingo.

La mañana del lunes 12 de enero de 2026, decenas de ciudadanos acudieron al Municipio de Santo Domingo para cancelar el impuesto predial, pero muchos se retiraron indignados al encontrar valores superiores a los del año anterior y beneficios que, según afirmaron, no se aplicaron.

Incrementos inesperados y pagos inconclusos

Desde las primeras horas, en el Palacio Municipal se observaron largas filas de contribuyentes. Sin embargo, varios usuarios abandonaron las ventanillas sin pagar, ya que el monto reflejado en el sistema superaba sus expectativas o su capacidad económica.

Pepe Rodríguez, adulto mayor, expresó su inconformidad. “El año pasado pagué USD 33,98 y ahora me cobran USD 160. Me dicen que tengo que exonerarme por la tercera edad”, relató mientras mostraba su recibo anterior.

Rodríguez explicó que realizó el trámite el mismo día, recorriendo varios departamentos. “Me mandan de un lado a otro, se tiran la pelotita, y al final solo me rebajan USD 30. Ahora tengo que pagar USD 130”, señaló.

Quejas por obras que no se reflejan en los barrios

El ciudadano también cuestionó la contribución por mejoras. “No tenemos obras en la cooperativa, el alcantarillado no sirve y las calles están dañadas. ¿Por qué nos cobran el doble?”, preguntó.

Añadió que para reclamar debió gastar dinero adicional. “Me hacen ir al Registro de la Propiedad. Son USD 7 que uno tiene que gastar, y ese papel solo vale 30 días”, indicó.

Rodríguez, habitante de la cooperativa 2 de Mayo, insistió en que esperaba pagar menos. “Yo pago año a año. En 2025 pagué USD 83 y ahora me salen con USD 160. Eso es injusto”, afirmó.

Adultos mayores denuncian falta de exoneración

Las autoridades municipales anunciaron una exoneración del 100 % de los rubros del impuesto predial para adultos mayores. No obstante, varios ciudadanos aseguraron que este beneficio no se aplicó.

María Freire, de 65 años, señaló que no recibió el descuento correspondiente. “Ahora tengo que reunir USD 374 para pagar el predial. No me dieron ninguna exoneración”, manifestó.

Ante estas quejas, el alcalde Wilson Erazo explicó que existe una ordenanza vigente. “Los adultos mayores pagan la mitad de las mejoras. Se han presentado inquietudes, pero hay que aclarar que las mejoras son generales”, indicó.

Sectores periféricos piden revisión de valores

En la urbanización El Paraíso, ubicada en el kilómetro 5 de la vía Quito, el malestar también fue evidente. Marco Angulo aseguró que el impuesto se incrementó de forma progresiva. “Yo pagaba USD 23, luego USD 70 y ahora me toca pagar USD 176, y eso que ya tiene un descuento”, dijo.

Angulo explicó que no tiene empleo formal. “Yo vivo del comercio diario, no tengo sueldo fijo, y no me alcanza para pagar”, señaló, mientras mostraba su planilla de cobro.

El ciudadano pidió la intervención del alcalde. “Señor alcalde, póngase la mano en el pecho. En El Paraíso vivimos en condiciones difíciles, hay delincuencia y pocas obras”, expresó.

Detalle de obras y recaudación municipal

En el documento municipal constan ocho obras cobradas como contribución por mejoras, entre ellas el parque Jelen Tenka, dos pasos a desnivel, la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR) y cuatro proyectos ejecutados en las administraciones de Verónica Zurita y Víctor Manuel Quirola (+).

Pese a los reclamos, el Municipio informó que en la primera semana de cobro del impuesto predial 2026 se recaudaron USD 2’031.637,11, lo que representa un 41,9 % más que en el mismo periodo del año pasado (USD 1’431.738,63).

La meta municipal es alcanzar USD 10 millones en recaudación. Mientras tanto, el Municipio mantiene la atención al público y aseguran que continuarán explicando los valores y beneficios contemplados en la ordenanza vigente.