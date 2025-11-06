Récord histórico en golf: Adolescente Yanhan Zhou suma nueve triunfos mundiales antes de los 18

Yanhan Zhou, golfista chino de 17 años conocido como “el Tiger Woods chino”, ha establecido un récord inédito. Él consiguió nueve victorias en torneos sancionados por el Official World Golf Ranking (OWGR). De esa manera superó a cualquier jugador de su edad en la historia del deporte. El hito se concretó con su triunfo en el Chengdu Open de la Asian Tour el 3 de noviembre, impulsado por un entrenamiento riguroso.

El jugador combina técnica occidental y tradición asiática para elevar el perfil del golf en China. Zhou, nacido el 12 de mayo de 2008 en Hainan, completó su novena victoria profesional tras un playoff dramático. Aquello se dio contra el tailandés Sadom Kaewkanjana en el par-72 del Mission Hills Resort. Con un score final de 18 bajo par (270 golpes), el golfista superó el corte por diez tiros y ganó en los últimos seis hoyos.

Golfista chino entrena desde los diez años

Esta marca lo posiciona como el jugador más exitoso sub-18 en el OWGR, donde sus triunfos incluyen eventos como el Shenzhen International Junior Championship (2023). También ganó el Hong Kong Open Junior (2024) y el reciente KLM Open en Europa (2025), todos validados por la Federación Internacional de Golf (IGF). El contexto de este logro resalta el auge del golf en China, impulsado por inversiones y academias como Mission Hills Golf Academy.

Zhou entrena desde los diez años, a diferencia de Tiger Woods, quien a los 17 tenía tres victorias amateurs en el U.S. El golfista Junior Amateur, Zhou compite en circuitos profesionales gracias a exenciones especiales de la OWGR para talentos emergentes. Su ranking actual, número 245 mundial, refleja un ascenso meteórico: entró al top 500 en enero de 2025 tras ganar el Indonesia Open.

Sus errores son apenas del 15%

Estudios de la IGF indican que el golf en Asia ha crecido un 25% desde 2020, con China aportando 12 millones de jugadores, fomentando figuras como Zhou para el mercado global. Datos verificables de la OWGR confirman que ningún golfista había alcanzado nueve victorias antes de los 18 años. El récord previo lo ostentaba el australiano Min Woo Lee con siete en 2017.

Zhou, apadrinado por la Chinese Golf Association, practica 30 horas semanales, enfocándose en swing controlado y putting preciso, con un driver promedio de 290 yardas. Su equipo, liderado por el coach australiano Stuart Cage, integra análisis de datos de TrackMan. Aquello le ayuda a optimizar trayectorias, reduciendo errores en un 15% según métricas del torneo.

Esta hazaña ha generado impacto en el circuito profesional. La PGA Tour Asia, coorganizadora del Chengdu Open, extendió invitaciones a Zhou para eventos de 2026, mientras que patrocinadores como Rolex y Titleist ampliaron contratos. En redes, publicaciones de la cuenta oficial @AsianTourGolf acumulan 50 mil interacciones, destacando clips de su eagle en el hoyo 18.