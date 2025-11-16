Referéndum y Consulta Popular 2025: El CNE inaugura el proceso electoral que movilizará a más de 13,9 millones de ecuatorianos

A las 06h30, en la sede del Consejo Nacional Electoral en Quito se dio inicio a la ceremonia inaugural de la jornada electoral de este domingo, en la que 13’ 938.724 de ecuatorianos decidirán sobre cuatro preguntas del Referéndum y consulta popular 2025.

En la cita estuvieron presentes consejeros del CNE y la presidenta del organismo, Diana Atamaint. Así como la vicepresidenta María José Pinto, en representación del Gobierno.

Inicia el Referéndum y Consulta Popular 2025

Tras las sagradas notas del Himno Nacional, la ceremonia inició con la intervención de Ivonne Coloma, presidenta del Tribunal Contencioso Electoral, quien destacó que “no hay acto más democrático que preguntar directamente a la ciudadanía que destino quiere para su país y acoger, con absoluto respeto, la decisión que entregue las urnas”.

Mientras que Pinto destacó que acudir a las urnas es parte del deber de los ecuatorianos. “La democracia se sostiene cuando respetamos sus procesos y cuando quienes lideramos tenemos la responsabilidad de protegernos, cuidarlos y asegurar que sea siempre la gente la que decida su futuro. Eso es lo que hace a un país libre. Eso es lo que nos permite construir un Ecuador donde cada voz importa y cada ciudadano puede mirar adelante con esperanza”, dijo.

“Cuidar nuestra democracia es cuidar nuestra casa. Es pensar en nuestros hijos, en nuestro futuro, en el país que queremos construir juntos. Un Ecuador donde las diferencias no nos separen, sino que nos impulsen a ser mejores”, añadió.

​Por su parte, Atamaint destacó la organización del proceso electoral, garantizando su transparencia. “Este referéndum y consulta popular 2025, organizado con rigor técnico y la articulación interinstitucional de las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional y las distintas funciones del Estado, garantiza una vez más que la voluntad ciudadana se exprese con orden, respeto y seguridad. La organización de este proceso se sostiene en un camino construido con responsabilidad y aprendizaje”, inició diciendo en su discurso.

“No existen tintas mágicas”

La titular del CNE además mencionó la celeridad con la que se organizó este proceso electoral. “Durante estos 60 días, hemos cumplido cada etapa del calendario electoral con apego a la Constitución y a la ley. Nada ha sido improvisado, aunque los tiempos han sido muy cortos. Pero jamás hemos puesto en riesgo la calidad y la eficiencia”, destacó,

Además, descartó cualquier suspicacia contra la transparencia de la jornada. “Corresponde recordar, papeletas y documentos electorales se elaboraron bajo protocolos estrictos de seguridad y control. Esto fue constatado por los auditores técnicos de las organizaciones políticas Revolución Ciudadana, Acción Democrática Nacional y Creando Oportunidades, que en la planta de producción del Instituto Geográfico Militar y en la empresa integradora del paquete electoral pudieron compartir esta experiencia”, precisó.

“Abrimos las puertas para que no quede duda alguna. Y así, una vez más, demostramos que la integridad del material electoral está garantizada. No existen tintas mágicas ni tintas que caminan, pues eso solo se escucha cuando la lengua le gana la carrera al cerebro”, recalcó.

Su discurso lo cerró dando por inaugurada la jornada democrática. “De esta forma declaro oficialmente inaugurada la jornada de votación del Referéndum y Consulta Popular 2025. Vamos todos a votar. Hoy gana la democracia y gana el Ecuador”, finalizó.

Casi 14 millones de ecuatorianos van a las urnas

En esta jornada democrática 13’ 938.724 personas están habilitadas para sufragar, tanto a nivel nacional como en el exterior.

Para votar en el referéndum y consulta popular 2025, la ciudadanía recibirá una papeleta bicolor con 4 preguntas: 3 de referéndum y 1 de consulta popular, con sus respectivos anexos y estatuto. El sufragio se receptará de 07h00 a 17h00 en Ecuador, y de 09h00 a 19h00 en las circunscripciones del exterior, conforme al huso horario.

Para ejercer su derecho al voto, los votantes podrán presentar su cédula de identidad o pasaporte o el documento de identidad consular. Estos documentos podrán estar vigentes o caducados.

Los datos de las identificaciones deberán estar legibles para que los miembros de las Juntas Receptoras del Voto (MJRV) puedan distinguir la foto del sufragante.

Operativo de seguridad y multas

La Policía Nacional movilizará a 57.470 servidores que se encargarán del resguardo en los exteriores de los recintos electorales. Mientras que, 61.500 efectivos de las Fuerzas Armadas brindarán seguridad en el interior de los recintos.

Los ecuatorianos deberán cumplir una serie de obligaciones durante el referéndum y consulta popular 2025. Quienes no lo hagan enfrentarán multas económicas determinadas por el Código de la Democracia. Estas disposiciones aplican tanto a residentes en el país como a ciudadanos que viven en el exterior.

La primera multa en el referéndum y consulta popular 2025 corresponde a quienes no acudan a votar, una obligación establecida para ciudadanos entre 18 y 64 años. La sanción equivale al 10% del salario básico unificado, que actualmente representa $47.

Además del voto obligatorio, se aplicarán sanciones a quienes hayan sido designados como miembros de Juntas Receptoras del Voto (JRV) y no cumplan con su labor.

En estos casos, la multa alcanza el 15% del salario básico unificado, es decir, $70,50. Si la persona abandona su puesto durante la jornada electoral, la sanción puede subir de $2.820 a $4.700, además de la suspensión de sus derechos de participación hasta 6 meses, al ser considerada falta muy grave.

El CNE recordó que el silencio electoral debe respetarse sin excepción. Hacer campaña, difundir propaganda pagada o inducir el voto durante este período puede costar $235. Asimismo, las organizaciones políticas que incumplan las reglas de promoción electoral durante el referéndum y consulta popular 2025 pueden recibir sanciones superiores.

Durante la jornada electoral también se aplican sanciones específicas. La multa por infringir la Ley Seca es de $235, valor que se repite para quienes porten armas sin justificación.

Tomar fotografías de la papeleta electoral es otra falta muy grave y puede generar sanciones que van desde $5.170 hasta $23.500, según lo establecido en el Código de la Democracia. Asimismo, se sanciona con $235 a quienes ingresen a los recintos electorales en estado de embriaguez, así como a quienes provoquen alteraciones o disturbios dentro o fuera de los centros de votación.

Resultados del referéndum y consulta popular 2025

La presidenta del CNE, Diana Atamaint, informó que los primeros resultados del referéndum y consulta popular 2025 aparecerán desde las 19h00. Además, indicó que el sistema entregará datos progresivos mientras avanza el escrutinio.