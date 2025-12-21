Reforma para fortalecer la alimentación escolar en Ecuador avanza en la Asamblea Nacional.

La alimentación escolar vuelve al centro del debate legislativo debido al nuevo proyecto presentado por el asambleísta Fricson George, el cual busca mejorar la calidad nutricional de los desayunos entregados en el sistema educativo público y fiscomisional.

El objetivo se enfoca en garantizar un servicio adecuado, seguro y permanente que contribuya al bienestar integral de niñas, niños y adolescentes. El texto incluye varios ajustes normativos que buscan fortalecer la política pública y asegurar mejores condiciones para los beneficiarios del programa.

La iniciativa plantea cambiar el Capítulo III de la ley actual y establece que el desayuno escolar constituye la principal ingesta calórica del día. El documento resalta la importancia de esta comida en el desarrollo del aprendizaje y la participación activa de los estudiantes dentro de cada jornada educativa. Además, ordena que el menú incluya cuatro grupos esenciales de alimentos, entre ellos lácteos, cereales y frutas frescas y enteras.

Alimentación escolar: nuevo enfoque nutricional impulsado por el proyecto

El proyecto reafirma el rol del Estado como garante del derecho humano a una alimentación saludable y segura, con acceso continuo a agua potable y productos inocuos y nutritivos. También determina que los insumos entregados deberán contar con un mínimo de tres a cuatro meses de vigencia antes de su expiración. Estas disposiciones buscan evitar riesgos, asegurar la calidad de los productos y proteger la salud de los estudiantes.

En materia presupuestaria, la Autoridad Educativa deberá remitir informes semestrales a la Comisión de Educación de la Asamblea Nacional. Estos documentos incluirán detalles sobre recursos, acciones ejecutadas y políticas implementadas para mantener la eficiencia del programa alimentario. El propósito es fortalecer la transparencia y mejorar la planificación institucional.

Creación del Consejo Nacional para el Desayuno Escolar

Entre los aportes principales se encuentra la conformación del Consejo Nacional para la Promoción y Garantía del Desayuno Escolar. Este organismo articulará acciones entre ministerios, gobiernos autónomos descentralizados y organizaciones sociales, académicas y comunitarias, las cuales participarán con voz, pero sin voto. La instancia evaluará programas, supervisará resultados y promoverá mejores prácticas a nivel nacional, indica un comunicado de la Asamblea Nacional.

La propuesta también mejora el régimen de infracciones y sanciones. Incluye responsabilidades administrativas y penales frente a omisiones como la falta de provisión de recursos, el deficiente control de la calidad de alimentos, la ausencia de planificación o la sustracción de insumos destinados al desayuno escolar, informa el Legislativo.

Ampliación progresiva del servicio alimentario

Las disposiciones transitorias ordenan estudios técnicos y financieros para incorporar de manera progresiva a más instituciones educativas y centros deportivos formativos. Además, se requiere la presentación de informes semestrales sobre la ejecución y los resultados alcanzados durante la implementación de la reforma. Este enfoque permitirá expandir el servicio alimentario y atender a una población más amplia.

El legislador Fricson George destacó que la propuesta “busca fortalecer la política pública de alimentación escolar, garantizar el bienestar integral de la niñez y adolescencia, y consolidar el derecho a una educación de calidad sustentada en una nutrición adecuada”.