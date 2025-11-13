Registro Civil emitirá cédulas este sábado y domingo por la alta demanda

El Registro Civil de Portoviejo duplicó la emisión de cédulas ante la alta demanda previa al proceso electoral de este domingo. Las oficinas lucen de personas que buscan renovar o sacar por primera vez este documento.

Tito Álvarez Parreño, coordinador zonal 4 del Registro Civil, informó que esta semana la demanda de cédulas se ha incrementado en un 100 % en comparación con días normales. Este martes 11 de noviembre, se imprimen 800 cédulas diarias, cuando lo habitual son entre 400 y 450 documentos.

El funcionario explicó que este incremento comenzó a observarse más este mes, con la proximidad del proceso electoral.

Requisitos y grupos prioritarios

Para garantizar el derecho al sufragio, el Registro Civil ha trabajado los sábados 1 y 8 de noviembre, y también lo hará este fin de semana. Álvarez anunció que las oficinas abrirán el sábado 15 desde las 08h00 hasta las 17h00, y el domingo 16, laborarán de 08h00 a 12h00.

El coordinador aseguró que todas las personas que estén en la sala serán atendidas. El costo de la cédula de identidad es de 16 dólares, y el pago debe realizarse previamente. Se recomienda llevar el comprobante impreso.

El servicio se brinda a quienes hayan agendado su cita en la página web del Registro Civil. Álvarez recordó que los ciudadanos con una discapacidad mayor al 30 % están exentos del pago.

El funcionario sugirió acudir de lunes a viernes para evitar aglomeraciones durante el fin de semana. Recalcó que a las personas que no tengan un agendamiento de turno, en las oficinas de información están dando las facilidades.

Atención extendida y abastecimiento garantizado

Álvarez aseguró que el Registro Civil de Portoviejo cuenta con el material para responder a la demanda de usuarios. Destacó que a inicios de este año se realizó una actualización del sistema de impresoras, lo que permite atender con mayor rapidez.

“Todos los lunes, desde planta central aperturan los turnos a nivel nacional. Cuando las personas no se pueden agendar por sí mismas, pueden venir a información y le agendamos, ya sea para el mismo día o para los siguientes días. En caso de emergencia con documentos que demuestren, se les da el turno para el mismo día”, aseveró.

El funcionario explicó que, de acuerdo con el Artículo 12 de la Ley de la Democracia, las personas podrán sufragar con cédulas o pasaportes vencidos, por lo que no se negará el derecho al voto.

Testimonio ciudadano

Entre los usuarios que este miércoles acudieron al Registro Civil, estuvo María M., quien acompañó a su hijo a renovar su cédula tras extraviarla. Contó que obtener un turno no fue tan rápido. “Desde septiembre intentó conseguirlo, y después de muchos intentos lo logró para este miércoles 12 de noviembre”, relató.

Su hijo necesitaba el documento para sufragar este domingo, y aunque el turno era para las 10h00, lograron salir a las 11h30. Pese a la espera, agradeció que el trámite se completara antes de las elecciones.