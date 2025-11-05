COMUNIDAD POR USD 1
VIVO

Operativo militar detecta campamento de minería ilegal en Camilo Ponce Enríquez

Hace 4 meses
Ecuador
Sociedad

Registro Civil extiende servicios de cedulación y pasaportes hasta el referendo del 16 de noviembre

Para el trámite, se requiere comprobante de pago impreso, cédula anterior en caso de renovación y, si aplica, constancia de extravío
Escuchar noticia

•‎

2'

•‎

Escuchar noticia
2 minutos de lectura
Registro Civil de Manta. Foto: Archivo
Registro Civil de Manta. Foto: Archivo
Registro Civil de Manta. Foto: Archivo
Registro Civil de Manta. Foto: Archivo

El Diario

Redacción ED.

El Diario

Redacción ED.

sebastianpencas@gmail.com

El Registro Civil continuará con las jornadas extraordinarias de emisión de cédulas de identidad todos los sábados de noviembre de 2025, incluyendo el domingo 16, coincidiendo con la consulta popular y referendo nacional. Estas se realizan desde el pasado 1 de noviembre de 8:00 a 12:00 en agencias distribuidas en el país, según dijo Ottón Rivadeneira, director general de la entidad, en una entrevista en un medio digital. 

Rivadeneira precisó que los ciudadanos pueden agendar turnos previos a través de la agencia virtual para evitar esperas. “Desde ahora ya pueden ir agendado aquellas personas que quieran turno para el día sábado”, indicó. Para el trámite, se requiere comprobante de pago impreso ($5 para primera vez, $16 para renovación), cédula anterior en caso de renovación y, si aplica, constancia de extravío. Grupos prioritarios, como adultos mayores y personas con discapacidad, acceden sin turno en horarios regulares.

Antecedentes de atención extendida en procesos electorales

En 2025, previo a las elecciones generales de febrero y abril, se ejecutaron jornadas similares en 39 agencias, atendiendo a 92.572 usuarios solo en enero y febrero. En total, hasta octubre de este año, la institución emitió 1.987.031 cédulas, superando metas anuales.

Además, en paralelo a las cedulaciones sabatinas, el Registro Civil eliminó la obligatoriedad de citas para la emisión y renovación de pasaportes durante todo noviembre, en horarios de lunes a viernes de 8:00 a 17:00 en 27 agencias. “Todo el mes de noviembre, el Registro Civil emitirá pasaportes, sea nuevos o renovación, sin necesidad de agendar turno previo”, explicó Rivadeneira.

Respuesta a demanda electoral y contexto nacional

La ampliación de servicios surge ante la proximidad del referendo y consulta del 16 de noviembre, un proceso que incluye cuatro preguntas sobre reformas constitucionales, bases militares extranjeras y financiamiento político. El CNE habilitó recintos desde las 7:00 hasta las 17:00 ese día. En 2024, 12 jornadas extraordinarias beneficiaron a 80.000 ciudadanos. 

Hasta la fecha, el Registro Civil ha realizado 17 jornadas sabatinas en lo que va del año, atendiendo a más de 226.630 personas y entregando sobre 12.000 pasaportes. Por ejemplo, la sesión del 1 de noviembre emitió 11.326 cédulas en 49 agencias, según reportes oficiales. 

El enfoque en accesibilidad responde a la demanda histórica en eventos democráticos, como las elecciones de abril de 2025. Los usuarios pueden consultar agencias y turnos en www.registrocivil.gob.ec

SÚMATE AL NEWSLETTER

Recibe todos los días el ranking de las noticias más importantes.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Asambleísta pide renuncia de presidente del IESS tras presuntas irregularidades en pagos a empresas familiares

Gobierno de Ecuador negocia cooperación de seguridad con Brasil: contempla establecer bases en Orellana y Sucumbíos

Adidas presenta 22 nuevas camisetas oficiales rumbo al Mundial de Fútbol 2026

Dos ecuatorianos detenidos en narcosubmarino con 1,7 toneladas de droga en el Atlántico

Registro Civil extiende servicios de cedulación y pasaportes hasta el referendo del 16 de noviembre

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY
UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Asambleísta pide renuncia de presidente del IESS tras presuntas irregularidades en pagos a empresas familiares

Gobierno de Ecuador negocia cooperación de seguridad con Brasil: contempla establecer bases en Orellana y Sucumbíos

Adidas presenta 22 nuevas camisetas oficiales rumbo al Mundial de Fútbol 2026

Dos ecuatorianos detenidos en narcosubmarino con 1,7 toneladas de droga en el Atlántico

Registro Civil extiende servicios de cedulación y pasaportes hasta el referendo del 16 de noviembre

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY

Noticias en la web

SÚMATE AL NEWSLETTER

Recibe todos los días el ranking de las noticias más importantes.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Asambleísta pide renuncia de presidente del IESS tras presuntas irregularidades en pagos a empresas familiares

Gobierno de Ecuador negocia cooperación de seguridad con Brasil: contempla establecer bases en Orellana y Sucumbíos

Adidas presenta 22 nuevas camisetas oficiales rumbo al Mundial de Fútbol 2026

Dos ecuatorianos detenidos en narcosubmarino con 1,7 toneladas de droga en el Atlántico

Moisés Caicedo se consagra como Mejor Jugador de la fecha en la Premier League

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY
UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

> Historia

> Código de Ética

> Políticas de Privacidad

> Términos y condiciones

> Derecho a Réplica

> Contáctenos

Teléfono: +593 52 933 777

redacc@lamarea.ec

> Contactos de Publicidad

> Mediakit

SOLICITAR RECTIFICACIÓN

Miembros de: AEDEP | SIP | CCREA | AER

© Derechos reservados 2025 El Diario. Queda prohibida la reproducción total o parcial, por cualquier medio,

de todos los contenidos sin autorización expresa de EL DIARIO EDIASA S.A.

© Derechos reservados 2025 El Diario. Queda prohibida la reproducción total o parcial, por cualquier medio, de todos los contenidos sin autorización expresa de EL DIARIO EDIASA S.A.

ANUNCIA AQUÍ
COMUNIDAD

1$us/mes

No te pierdas nada OFERTA RELÁMPAGO